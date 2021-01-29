Источник материала: UDF



Коллаж с сайта belaruspartisan.by

«Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки.



Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», - уверен Лукашенко, отдававший приказы убивать и калечить граждан страны, а после этого предложивший «перевернуть страницу».

«Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. И я всю свою жизнь положил на Беларусь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить», - сказал он.

«Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство», - сказал он Лукашенко.

«На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну», - заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поклялся защищать «окровавленный кусок» на танке с пулеметом в руках Белорусский правитель заявил, что никого не боится в своей стране.

Белорусский правитель во время встречи со студентами БГУ заявил, что никого не боится в своей стране.По его словам, Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.И сразу после этого Лукашенко пообещал «защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках».Отсюда, по его словам, его «решительность и решимость защищать это государство».