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Лукашенко поклялся защищать «окровавленный кусок» на танке с пулеметом в руках

29.01.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко поклялся защищать «окровавленный кусок» на танке с пулеметом в руках
Коллаж с сайта belaruspartisan.by
Лукашенко в очередной раз подтвердил, что не уйдет добровольно, а будет защищаться чего бы это ему ни стоило – «на лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках.

Белорусский правитель во время встречи со студентами БГУ заявил, что никого не боится в своей стране.

По его словам, Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.

«Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки.

Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», - уверен Лукашенко, отдававший приказы убивать и калечить граждан страны, а после этого предложивший «перевернуть страницу».


И сразу после этого Лукашенко пообещал «защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках».

«Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. И я всю свою жизнь положил на Беларусь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить», - сказал он.


«Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство», - сказал он Лукашенко.


Отсюда, по его словам, его «решительность и решимость защищать это государство».

«На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну», - заявил он.
 
 
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Белорусский правитель заявил, что никого не боится в своей стране.
 
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