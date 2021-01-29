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Мнение: Участие оппозиции в ВНС допустимо только после освобождения политзаключенных

29.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При условии освобождения из мест заключения лиц, преследуемых по политическим мотивам, можно говорить о возможном участии оппозиции в анонсируемом Всебелорусском народном собрании.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.

По его словам, если бы вопрос об участии представителей партии «Справедливый мир» во Всебелорусском народном собрании поднимался на заседании Центрального комитета, он бы проголосовал «за» только при одном условии.
«Лично я однозначно высказался бы за участие партии в этом собрании, если бы до его открытия в качестве знака о готовности власти к диалогу были выпущены политические заключенные», - пояснил он.

Без выполнения «этого минимального условия», подчеркнул Возняк, он бы отказался от приглашения на ВНС.

Напомним, что вчера Александр Лукашенко заявил о том, что на Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены в том числе представители оппозиции, если «они хотят вести диалог и работать во имя страны».
 
 
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При условии освобождения из мест заключения лиц, преследуемых по политическим мотивам, можно говорить о возможном участии оппозиции в анонсируемом...
 
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