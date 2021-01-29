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Министр — руководству футбольных клубов: готовьте не бравурные речи, а концепцию развития, как сделали хоккеисты

29.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 января в Национальном олимпийском комитете состоялось совместное заседание коллегии Министерства спорта и туризма и исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", на котором обсуждались состояние и перспективы развития вида спорта в стране.





Главный редактор "Прессбола" Сергей Лисичкин подготовил стенограмму выступления министра спорта Сергея Ковальчука, в которой чиновник прошелся по руководству белорусских клубов.

Не думайте, что все будет по-прежнему. Каждый из клубов принесет в министерство планы развития на сезон. Там посмотрим и смету расходов, и размеры контрактов. Только тогда допустим к чемпионату. Без плана развития господдержки не будет.

Футбол остается самым массовым видом спорта в Беларуси: 122 учреждения, 23 тысячи футболистов. Конечно, мы будем развивать его.

Но давайте условимся: больше готовьте не бравурные речи, а рабочую концепцию развития футбола в стране. Как сделали это хоккеисты. Или пловцы, которые летели несколько лет назад в пропасть, а сейчас мировые рекорды ставят. Собрались, переговорили, устроили мозговой штурм. И хотя заявляли, что Ковальчук разрушил всю систему плавания, теперь ситуация в корне изменилась. Нужно четко понимать, что футболу надо. Иного не дано. У всех есть месяц на подготовку нужных документов.
 
 
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27 января в Национальном олимпийском комитете состоялось совместное заседание коллегии Министерства спорта и туризма и исполкома ассоциации "Белорусская...
 
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