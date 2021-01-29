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Девальвация: беларуский рубль пошел вразнос

29.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неудачно для белорусского рубля прошли торги в пятницу 29 января — он подешевел сразу ко всем валютам.

Валютная корзина подорожала на 0,26%. Белорусский рубль за текущую неделю полностью растерял успехи трёх предыдущих недель. 

Так, по итогам недели стоимость корзины валют выросла на 1,76% до максимума за 25 дней, а за предыдущие недели она снизилась на 1,73% до минимума за 32 дня.

Курс доллара поднялся на 0,0034 BYN до 2,6262 BYN/USD — максимума почти за три месяца (86 дней).

Доллар дорожает уже шесть дней подряд. За это время его стоимость рванула вверх на 0,0890 BYN.

Объём торгов долларом сегодня составил $62,6 млн. Это максимальный уровень за последние 25 дней.

Курс евро увеличился на 0,0087 BYN до 3,1798 BYN/EUR.

Европейская валюта сегодня обновила исторический максимум! За январь евро удалось это сделать трижды.

Евро уже шестой раз подряд подорожал одновременно с долларом и успел нарастить свою стоимость за это время на 0,0999 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4458 BYN/100 RUB.

Итоги недели 25-29 января на валютном рынке Беларуси

На уходящей неделе белорусский рубль сильно девальвировался к доллару и евро, российский рубль подорожал в меньшей степени:

курс доллара +0,0787 BYN (+3,09%);
курс евро +0,0812 BYN (+2,62%);
курс российского рубля +0,0197 BYN (+0,57%);

Итоги января 2021 на валютном рынке Беларуси

За первый месяц года белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но смог подорожать к российскому рублю:

курс доллара +0,0473 BYN (+1,83%);
курс евро +0,0118 BYN (+0,37%);
курс российского рубля −0,0413 BYN (−1,18%);
корзина валют +0,03%.

Центробанк России

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 7 копеек до 76,2527 RUB/USD — максимума почти за два месяца.

Официальный курс евро вырос на 17 копеек до 92,2963 RUB/EUR — максимума почти за три месяца.

Итоги недели 25-29 января на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю существенным ослаблением к доллару и евро:

курс доллара +1,8912 RUB (+2,54%);
курс евро +1,8876 RUB (+2,09%). 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Неудачно для белорусского рубля прошли торги в пятницу 29 января — он подешевел сразу ко всем валютам.
 
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