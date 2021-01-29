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Цинизм дня! В МВД заявили, что в 2020 году "существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений законности"

29.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также там опровергли информацию о "бегстве личного состава"



В министерстве внутренних дел назвали фейком данные о бегстве сотрудников из ведомства и заявили, что укомплектованность даже выросла по сравнению с 2019 годом "несмотря на серьезное негативное информационное воздействие, существенно возросшие нагрузки на сотрудников".

"Инсинуации о повальном бегстве личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск остались на уровне фейков. Факты говорят об обратном. Укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом", - заявил замминистра внутренних дел Сергей Хоменко на заседании коллегии МВД в пятницу в Минске, не подтвердив это никакими фактами.

Также замминистра утверждает, что в 2020 году "существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений дисциплины и законности". 

Напомним, по данным, признанным в ООН, в Беларуси в результате только первых дней протестов были убиты или погибли при неизвестных обстоятельствах как минимум 4 человека, 6 пропали без вести и не менее 450 человек подвергались пыткам и бесчеловечному отношению со стороны силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
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