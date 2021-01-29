Погода в СНГ: в Алматы из-за тумана отменили рейсы, в Кыргызстан вернулось тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности в Москве и области из-за гололедицы. Сегодня в столичном регионе прогнозируют мокрый снег и температуру плюс один. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

На большей части Казахстана сегодня без осадков. Непогода только на западе страны. Из-за гололеда и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду закрыты некоторые автодороги. В Алматы с утра солнечно, температура – минус восемь. Из-за тумана, который спускается с гор, задержаны или отменены рейсы в аэропорту мегаполиса. Вертикальная видимость – 25 метров, горизонтальная – 125. Диспетчеры перенаправили некоторые рейсы на запасной аэродром в город Тараз.

Пятница в столице Армении началась со снега – на улицах Еревана сыро и слякотно. По прогнозам синоптиков, в выходные будет без осадков, а воздух прогреется на несколько градусов. После нескольких недель тумана и осадков жители Армении смогут увидеть солнце. Оно выглянет в понедельник. Синоптики обещают потепление до плюс шести.

Последние дни января подарили жителям Тбилиси по-весеннему теплую погоду: плюс 10-12 градусов. Так что многие с удовольствием гуляют по городу, тем более что общественный транспорт не работает.

Потеплело и в Аджарии. Правда, в горах температура около нуля, осадков не ожидается. Выпавший в начале зимы снег почти полностью растаял.

В Беларуси сейчас – сказочные зимние пейзажи для фото и комфортная температура для прогулок на свежем воздухе. Синоптики обещают днем до пяти градусов мороза, ночью – до минус 10. Временами снег. На отдельных участках дорог – гололедица.

Справиться с последствиями переменчивой январской погоды пожилым и одиноким людям помогают волонтеры. Активисты Союза молодежи убирают снег и чистят дорожки во дворах. Заявки принимают лично, а также выполняют просьбы тех, кто обращается в районные администрации.

Температура плюс два градуса и солнечно сегодня в Бишкеке. С потеплением у горожан улучшилось настроение и стало легче дышать. Смог рассеялся , и качество воздуха значительно изменилось.

По последним данным, Бишкек выбыл из тройки самых загрязненных городов мира и оказался на шестой позиции рейтинга. Однако специалисты рекомендуют выходные провести за городом. Отдых на природе поможет перезагрузиться и набраться сил. До понедельника на большей части Кыргызстана будет светить солнце.

В Душанбе облачно, без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 15. В горных и высокогорных районах морозы не ослабевают. В таких условиях трудней всего приходится диким животным. Поэтому Комитет по охране окружающей среды Таджикистана организовал их подкормку. В определенные места специалисты доставили 700 килограммов картофеля, репы, злаков и соли.