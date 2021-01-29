Люди начали пользоваться орудиями труда за полмиллиона лет до того, как у них появился большой палец

Источник материала: Tut.by

Детально изучив анатомию кистей австралопитеков и древнейших представителей рода Homo, антропологи пришли к выводу, что люди начали пользоваться орудиями труда примерно за полмиллиона лет до того, как у них появился полноценный отстоящий большой палец. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Current Biology , сообщает ТАСС .



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«Расчеты показывают, что наши предки обзавелись полноценными отстоящими большими пальцами примерно два миллиона лет назад. Это не было характерно для более древних австралопитеков, которые традиционно считаются первыми создателями орудий труда», — пишут исследователи.

Ученые не пришли к однозначному мнению о том, когда предки людей научились изготавливать орудия труда: его оценивают промежутком между 3,3 и 2,5 млн лет назад. Многие антропологи считают, что в это же время появились первые основы материальной культуры и языка, так как передавать секреты производства орудий труда, по их мнению, было невозможно без членораздельной речи или другой сложной системы передачи информации.

По мнению ученых, для появления орудий труда нужно было еще одно условие — большой палец на руке должен отстоять от остальных. Благодаря этому держать в руках и использовать орудия труда гораздо удобнее. Поэтому многие антропологи считали, что противостоящий большой палец был и у человека умелого (Homo habilis), и у поздних австралопитеков, которые претендуют на роль первых создателей орудий труда.

В ходе нового исследования ученые под руководством профессора Тюбингенского университета (Германия) Катерины Харвати открыли первые свидетельства того, что на самом деле это могло быть не так. Они изучали анатомию кистей древнейших представителей рода Homo и последних австралопитеков Земли, таких как Australopithecus sediba, которые жили на территории Южной Африки около 2 млн лет назад.

Воспользовавшись окаменелостями и алгоритмами, с помощью которых можно «наращивать» мускулы на виртуальные копии костей, ученые создали трехмерные модели рук этих гоминид. Затем антропологи сравнили их как между собой, так и с передними конечностями современных людей, неандертальцев и шимпанзе.

Оказалось, что противостоящий большой палец появился у предков человека неожиданно поздно, около двух миллионов лет назад. Тогда Homo habilis еще не было, а их место занимали более поздние и прямые предки людей, Homo erectus. При этом у всех австралопитеков или в принципе не было такой анатомической черты, или же они сильно уступали современным и древним людям в этом отношении.

Единственным исключением могли быть парантропы , однако ученые сомневаются в этом. Они предполагают, что изученная ими кисть, найденная в ЮАР, скорее принадлежала не парантропу, а раннему представителю рода Homo. При этом у всех древних людей, в том числе недавно открытых Homo naledi, мозг которых был относительно небольшим, большие пальцы были вполне «современными».

Все это говорит в пользу того, что отстоящий большой палец действительно играл важную роль в работе со сложными орудиями труда. Однако его отсутствие, по всей видимости, не мешало появлению самых примитивных инструментов.

В ближайшее время ученые планируют таким же образом сравнить устройство кистей неандертальцев и кроманьонцев. Харвати и ее коллеги надеются, что благодаря этому смогут понять, чем наши предки отличались от своих соседей и могли ли эти различия стать причиной вымирания Homo neanderthalensis.