Это не серийное авто. Каким получился белорусский электрический пикап Academic Electro

Источник материала: Tut.by

Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук показал сегодня завершенный проект своего электромобиля. Раньше мы его видели только на компьютерных рендерах. Вживую автомобильчик оказался весьма интересным. Для опытного образца сделан вполне достойно. Что интересного в его конструкции?

Это макетный образец, а не серийное авто

Academic Electro — именно так называется этот маленький, похожий на игрушечный пикап электрокар. Разработчики называют автомобиль макетным образцом. Он построен по каркасно-панельной технологии. Что это значит? В основе его лежит пространственный каркас, сваренный из металлических профилей. Кузовные панели отформованы из пластика. Кокон кабины тоже из пластика, но для усиления конструкции он вклеен в каркас.





— Дизайн рисовали специалисты нашего института, — говорит Алексей Шмелев, один из разработчиков проекта. — Мы не пытались его создать легковым, а старались сделать ближе к коммерческим. Это утилитарная машина, которая уместно будет смотреться в какой-то парковой зоне, в заповеднике, на территории какого-нибудь предприятия.





Грузовой отсек имеет объем около 650 литров (до бортов). Задний борт не откидывается, как это принято у пикапов, а открывается справа налево. Внутренняя поверхность кузова покрыта специальной износостойкой краской. Грузоподъемность пикапа небольшая — около 350 кг. Немного, но для своих целей достаточно. Предусмотрена возможность установки прицепного устройства.

Технические характеристики такого автомобиля будут зависеть исключительно от пожеланий заказчика. На первом образце установлен электродвигатель номинальной мощностью 58 кВт. Батарея на 20 кВт·ч позволяет проехать до 150 км. Все компоненты электропривода — это исключительно своя разработка. Доступ к батарее осуществляется через люк в полу грузового отсека. Расчетная максимальная скорость — 110 км/ч.

Заряжается Academic от трехфазной розетки примерно за 2 часа, но в перспективе он будет способен подключаться и через разъем CHAdeMO для быстрой зарядки.





Когда концепцию пикапа обсуждали с руководством Ботанического сада, там признались, что у них пробег за день составляет максимум 30−40 км. При этом есть необходимость постоянно возить какую-то мелкую технику, инвентарь. Для таких целей даже 100-километровгого запаса хода будет более чем достаточно.

При желании можно выпустить на дороги общего пользования





Проектировали автомобиль с таким расчетом, чтобы в перспективе его можно было сертифицировать как автомобиль для дорог общего пользования. Поэтому при изготовлении широко применяли уже сертифицированные детали.

Если внимательно посмотреть на автомобиль, то можно заметить много знакомых деталей. Вот, например, зеркала от Lada Granta. А наружные ручки дверей — от Geely. Фары-фонари заказывали по каталогу фирмы Hella. Шины — вестимо белорусские.

Интерьер тоже собран с миру по сертифицированной нитке: руль и часть передней панели — все от того же Geely. Кресла — Lada, но конструкторы их немного «оттюнинговали». Селектор выбора режимов движения взяли от Nissan Leaf.





Собрано все это хозяйство довольно аккуратно, даже со скидкой на опытный образец. Конструкторы рассказали, что эргономику кабины тщательно просчитывали в виртуальной модели. Я со своим ростом 186 см спокойно отодвинул кресло и уселся за рулем. Чуть бы приподнять переднюю часть подушки, но это уже претензия к самим креслам, а не конструкторам.

Перед глазами водителя — небольшой экран панели приборов. Пока система загружается, на экране скучает симпатичный котик. Это такая «пасхалка» от создателей машины. Есть здесь и второй экран — это мультимедийная система. За микроклимат отвечают две вращающиеся рукоятки — это температура и скорость обдува. Предусмотрен и кондиционер.

А что дальше?





Какая участь ждет Academic Electro? Все зависит от того, заинтересуются ли в его покупке частные или государственные организации. Будет спрос — можно налаживать мелкосерийное производство, благо каркасно-панельная технология позволяет сделать это с минимальными затратами. Надо понимать, что Объединенный институт машиностроения — это разработчик, а не производитель.

— В рамках госпрограммы мы разрабатываем не столько сами автомобили, сколько методику их проектирования, причем все это в цифровом формате, начиная от каких-то дизайнерских набросков и заканчивая виртуальным краш-тестами. Нашей задачей было не сделать автомобиль ради автомобиля, а показать на примере макетного образца, что его можно разработать в полностью виртуальной среде.

Academic Electro в деталях



Пластиковый капот фиксируется газовыми упорами



Все компоненты электрического силового привода — собственной разработки



Как и у взрослых пикапов, в заднем стекле есть небольшая сдвижная форточка



Макетный образец заряжается от трехфазной розетки, но предусмотрена возможность установки порта быстрой зарядки



Виртуальный котик на панели приборов — «пасхалка» от создателей



Графика панели приборов простая, но понятная



Лючок с зарядным разъемом расположен спереди



Конструкторы предусмотрели даже кондиционер



Кнопка «Старт-стоп» по сути, включает электромобиль



Фары и фонари — из каталога именитой фирмы Hella



Селектор режимов движения от Nissan Leaf удачно вписался в интерьер



Наружные зеркала — от Lada Granta…



… а дверные ручки — от Geely



Кресла от Lada перешили в более интересную цветовую гамму