«Кубик в кубе» не будет делать пиратских переводов

Источник материала: Onliner

Российская студия озвучки «Кубик в кубе» покончит с пиратскими переводами. Отныне они будут переводить сериалы официально и для сервиса «КиноПоиск HD». Об этом студия сообщила в Instagram.

В начале февраля на сервисе выйдут два сезона «Пацанов», озвучкой которых и занимается «Кубик в кубе». На сервисе уже доступны более 70 сериалов в их озвучке. В ближайшем будущем обещают еще больше.

Студия объясняет такое решение тем, что «на двух стульях не усидеть», а заниматься официальными переводами «приятнее и правильнее».