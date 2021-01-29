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«Кубик в кубе» не будет делать пиратских переводов
Источник материала: Onliner
Российская студия озвучки «Кубик в кубе»
В начале февраля на сервисе выйдут два сезона «Пацанов», озвучкой которых и занимается «Кубик в кубе». На сервисе уже доступны более 70 сериалов в их озвучке. В ближайшем будущем обещают еще больше.
Студия объясняет такое решение тем, что «на двух стульях не усидеть», а заниматься официальными переводами «приятнее и правильнее».
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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Российская студия озвучки «Кубик в кубе» покончит с пиратскими переводами. Отныне они будут переводить сериалы официально и для сервиса «КиноПоиск HD». Об этом...
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