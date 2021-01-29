ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Кубик в кубе» не будет делать пиратских переводов

29.01.2021 15:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российская студия озвучки «Кубик в кубе» покончит с пиратскими переводами. Отныне они будут переводить сериалы официально и для сервиса «КиноПоиск HD». Об этом студия сообщила в Instagram.

В начале февраля на сервисе выйдут два сезона «Пацанов», озвучкой которых и занимается «Кубик в кубе». На сервисе уже доступны более 70 сериалов в их озвучке. В ближайшем будущем обещают еще больше.

Студия объясняет такое решение тем, что «на двух стульях не усидеть», а заниматься официальными переводами «приятнее и правильнее».

Телевизор LG 50NANO796NF
9 отзывов
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
1303 р.
23 предложения
Телевизоры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская студия озвучки «Кубик в кубе» покончит с пиратскими переводами. Отныне они будут переводить сериалы официально и для сервиса «КиноПоиск HD». Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by