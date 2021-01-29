«Здесь явно что-то не так». Вы удивитесь тому, как в Минске подлатали дорогу в снегопад

Источник материала: Onliner

Улица Карвата расположена в минском микрорайоне Степянка. Если не были там — съездите, там мило: много зелени и самолет у водонапорной башни на холме. Но не вся Степянка такая. Еще там шумят поезда и есть добитая дорога, втоптанная в грязь проезжающими по ней фурами. Об этой дороге и пойдет речь.

Начнем с видео, которое прислал в чат-бот Onliner наш читатель Артемий. Сам автор назвал это видео умилительным: посмотрите и убедитесь, что так оно и есть.

— Это умилительное видео я снял вчера в Минске, на улице Карвата, 73/1. Возможно, я не профессиональный дорожник, но здесь явно что-то не так! — отметил наш читатель.

Нужно вспомнить, какая была вчера погода в столице, да и во всей стране. Шел снег, мокрый и довольно гадкий, временами (а кое-где и постоянно) напоминавший метель. Под ногами слякоть, грязь и вот это вот все. Даже если где-то в глубине асфальт. А если асфальта нет — все еще веселее. Теперь понимаете, в каких непростых условиях велись дорожные работы в Степянке?

— В этом месте огромное количество предприятий, в частности офисы, склады, производства. Дорожное покрытие скорее отсутствующее: то есть летом видны вкрапления асфальта, а с весны по осень это место превращается в танковую колею с грязью и огромными ямами. С первым снегом наша гравейка превращается в «драгрейсинг» для фур, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.





И вот специалисты предприняли попытку повлиять на ситуацию. Приехал самосвал, который выгрузил на дорогу некий сыпучий материал: щебень это был или что-то еще — по видео разобрать сложно. В лужу выгрузил, аж волны пошли. Вероятно, лужу и предполагалось засыпать, поэтому не торопимся удивляться. А неподалеку удивительного вида трактор, скажем так, ровнял полотно. Об эффективности такого метода можно долго спорить, чем мы и предлагаем заняться в комментариях людям сведущим.

— Судя по всему, дорожники где-то рядом соседствуют, ну и раз в год делают что-то подобное: то есть формально гредируют и засыпают таким способом большие ямы. Погоду всегда выбирают соответствующую, — Артемий, как и подобает минчанам, относится к ситуации с юмором, потому как ничего другого не остается.

Дополнено

После публикации с корреспондентом Onliner связалась наша читательница Наталья. Она не выгораживает дорожников, но, зная ситуацию, внесла некоторую ясность в происходящее.

— Очень жаль, что наши люди готовы снимать видео, умиляться и относиться с юмором, но никто при этом не хочет проявить инициативу и попытаться сделать что-то для улучшения ситуации на дороге, которой многие пользуются ежедневно, — отметила женщина.

По ее словам, дорогой (точнее, этих дорог две, на карте видно, они образуют своего рода треугольник) пользуются очень многие. Во-первых, здесь расположены офисы, куда работники приезжают как на личных авто, так и на общественном транспорте. Рядом достаточно большой жилой район. Плюс фуры, которые сюда приезжают на шиномонтаж (и которые, по всей видимости, с учетом массы и доводят дорогу до такого состояния).

— Да, дорожники периодически сюда что-то подсыпают, разравнивают, но раз в полгода все это снова приходит в негодность, потому что асфальта, как верно сказано, здесь практически нет. И когда дорога становится в буквальном смысле непроезжей, я пишу письма, жалобы в «Ремавтодор» или в районную администрацию. И вот после этих писем хоть какие-то работы здесь активизируются, — отметила Наталья.

Возможно, в этот раз все было именно таким образом. Наша читательница подтвердила, что недавно писала очередное обращение, сроки по его рассмотрению близились к завершению, поэтому лично она не удивилась, увидев дорожников на знакомой и ей, и им самим дороге.

— Соглашусь, что в тех погодных условиях, наверное, заниматься дорогой было как-то странно, но, с другой стороны, а когда ею было заниматься? Не будут же они грейдером промерзшую землю, лед ровнять. Ну приехали, ну засыпали эту яму — стало лучше. Хотя все понимают, что это мера даже не временная, а фактически мимолетная — снова все опять будет, как и было. И мне обидно, что все все видят, кто-то снимает видео, но жалобы пишу я одна, дорожникам звоню я одна — никто не хочет подключиться. А дорога нужна всем, — сетует женщина.

Как и любой другой человек, она задается вопросом, не проще ли дорожной организации было бы закатать эти 300 метров дороги асфальтом (проведя подготовительную работу) и забыть о проблеме на более долгий срок, нежели раз за разом пригонять сюда самосвал и грейдер. Но от рассуждений ничего не меняется, а активности одной Натальи, очевидно, недостаточно для того, чтобы увеличить масштаб работ.

— Здесь столько офисов, столько людей приезжает, у зданий, у территории в целом есть же собственники — всем все равно, — огорчается наша читательница.

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