Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт перечислил издержки Беларуси при перевалке нефтепродуктов через РФ

Транзитное соглашение белорусской стороны с РФ, заключение которого одобрено российским правительством, это "скорее многоточие", поскольку с точки зрения экономики переваливать нефтепродукты из Беларуси через Россию не слишком целесообразно, считает собеседник Sputnik.

"Больше транспортное плечо, замерзаемость акватории в Финском заливе, то есть издержки выше на перевозку. Скорее это больше политическое решение, чем экономическое, и если политическая конъюнктура изменится, все может быть отыграно назад", ― полагает Чернов.

С другой стороны Беларусь заинтересована в том, чтобы несколько диверсифицировать логистику своих грузов, а интерес России заключается в том, чтобы обеспечить свои порты резервной загрузкой и повысить стабильность их работы, "от лишней прибыли никто не откажется", добавляет эксперт.

"С точки зрения диверсификации какую-то часть грузов возможно переваливать через Россию, но при условии скидок на железнодорожные тарифы, любой стране в такой ситуации нужны какие-то резервные варианты, чтобы не зависеть от одного игрока",― отмечает собеседник.

Ранее все белорусские грузы и нефтепродукты шли через прибалтийские порты, напоминает Чернов, сейчас же речь идет о том, чтобы от 3 до 6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов перегрузить через Россию.

"Это не все, что Беларусь экспортирует, но если будет 3 млн тонн, то это существенный объем для белорусского экспорта нефтепродуктов ― примерно 40%. Для таких объемов хватит существующих мощностей в российских портах", ― считает Чернов.

Тем не менее, в такой транзитной схеме пока возникает много вопросов ― по логистике, по железнодорожным поставкам, добавляет эксперт. Как эти вопросы будут решаться, пока непонятно, поскольку само соглашение еще не подписано, и Минтрансу России даны полномочия вносить в это постановление изменения. Пока неясно, какой может быть скидка на ж/д тарифы, какие стивидорные компании будут задействованы и в каких долях между ними будет распределен транзитный поток из Беларуси, резюмирует эксперт.

Напомним, на уходящей неделе правительство РФ одобрило проект межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. В соответствии с проектом уже в нынешнем году через российские порты могут пройти до двух миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

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