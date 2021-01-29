ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт перечислил издержки Беларуси при перевалке нефтепродуктов через РФ

29.01.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Эксперт перечислил издержки Беларуси при перевалке нефтепродуктов через РФ

Транзитное соглашение белорусской стороны с РФ, заключение которого одобрено российским правительством, это "скорее многоточие", поскольку с точки зрения экономики переваливать нефтепродукты из Беларуси через Россию не слишком целесообразно, считает собеседник Sputnik. 

© Sputnik Александр Кривошеев
Колташов назвал главную выгоду для Беларуси при перевалке грузов через РФ

"Больше транспортное плечо, замерзаемость акватории в Финском заливе, то есть издержки выше на перевозку. Скорее это больше политическое решение, чем экономическое, и если политическая конъюнктура изменится, все может быть отыграно назад", ― полагает Чернов.

С другой стороны Беларусь заинтересована в том, чтобы несколько диверсифицировать логистику своих грузов, а интерес России заключается в том, чтобы обеспечить свои порты резервной загрузкой и повысить стабильность их работы, "от лишней прибыли никто не откажется", добавляет эксперт.

"С точки зрения диверсификации какую-то часть грузов возможно переваливать через Россию, но при условии скидок на железнодорожные тарифы, любой стране в такой ситуации нужны какие-то резервные варианты, чтобы не зависеть от одного игрока",― отмечает собеседник.

Ранее все белорусские грузы и нефтепродукты шли через прибалтийские порты, напоминает Чернов, сейчас же речь идет о том, чтобы от 3 до 6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов перегрузить через Россию. 

© Sputnik / Алексей Даничев
Как ответит Вильнюс на переориентацию белорусского экспорта в порты РФ

"Это не все, что Беларусь экспортирует, но если будет 3 млн тонн, то это существенный объем для белорусского экспорта нефтепродуктов ― примерно 40%. Для таких объемов хватит существующих мощностей в российских портах", ― считает Чернов.

Тем не менее, в такой транзитной схеме пока возникает много вопросов ― по логистике, по железнодорожным поставкам, добавляет эксперт. Как эти вопросы будут решаться, пока непонятно, поскольку само соглашение еще не подписано, и Минтрансу России даны полномочия вносить в это постановление изменения. Пока неясно, какой может быть скидка на ж/д тарифы, какие стивидорные компании будут задействованы и в каких долях между ними будет распределен транзитный поток из Беларуси, резюмирует эксперт.

Напомним, на уходящей неделе правительство РФ одобрило проект межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. В соответствии с проектом уже в нынешнем году через российские порты могут пройти до двух миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При каком раскладе транзит белорусских нефтепродуктов все же может вернуться на прибалтийское направление? Об экономических издержках и политической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока не прорвало очередную трубу: коммунальщики воюют с БЧБ-снеговиками с помощью... трактора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by