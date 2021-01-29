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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киберподразделение Хезболла атаковало операторов связи по всему миру Целью киберпреступников являлся сбор информации и баз данных, содержащих чувствительные сведения.

Согласно новому отчету Clearsky, специалисты обнаружили как минимум 250 web-серверов, взломанных Lebanese Cedar. Целью киберпреступников являлся сбор информации и баз данных, содержащих чувствительные сведения. В случае телекоммуникационных компаний можно предположить, что злоумышленники также могли получить доступ к записям звонков и персональным данным абонентов.Атака проходит по простой схеме. С помощью хакерских инструментов с открытым исходным кодом Lebanese Cedar сканируют интернет в поисках необновленных серверов Atlassian и Oracle. Затем с помощью эксплоитов они получали к ним доступ и устанавливали web-оболочки для получения доступа к внутренним системам атакуемых компаний.Получив доступ к этим системам, злоумышленники развертывали web-оболочки, такие как ASPXSpy, Caterpillar 2, Mamad Warning и инструмент с открытым исходным кодом под названием JSP file browser (который также может играть роль web-оболочки).Во внутренних сетях хакеры устанавливали более мощный инструмент для кражи данных под названием Explosive Remote Access Trojan (RAT), применяющийся исключительно в атаках Lebanese Cedar.По словам исследователей, злоумышленники допустили ошибку – повторно использовали файлы между вторжениями, что позволило экспертам отслеживать атаки по всему миру и связывать их с группой Lebanese Cedar.Специалисты выявили 254 зараженных сервера по всему миру, и 135 из них имеют тот же хэш, что и файлы, выявленные в сети жертвы в ходе расследования одного из инцидентов. Жертвами хакеров, в частности, стали телекоммуникационные компании Vodafone Egypt, Etisalat UAE, SaudiNet в Саудовской Аравии и Frontier Communications в США.