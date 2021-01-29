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«Без уважения»: ответ сумасшедшему от родителей студентов БГУ
Источник материала: Хартия'97
«Без уважения»: ответ сумасшедшему от родителей студентов БГУ
Конец диктатора предрешен.
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- Дед сегодня снова после таблеток вещает студентам. Молодым, красивым, современным, умным этот псих вещает свою лживую и советскую пропаганду.
Главный тезис: «зачем ломать страну?» Он смешон. Все сломал ты своим управлением и не надо списывать на других.
Ты разворовал последнее, переведя в активы за границы, построив 100500 резиденций для себя и окружения, ходя с убийцами в баню и сейчас выжимая все из народа, продолжаешь узурпировать власть.
И продолжаешь врать. Нашим детям, нашим пенсионерам, всему миру.
Ты смешон, плут, вор и обманщик.
Никто ничего не хочет ломать. Народ за перемены. Никакого деструктива, только развитие. Народ просит только одно: чтобы ты исчез, а также, чтобы были расследованы твои и твоих «красауцау» преступления.
Ты все время с кем-то воюешь, тебе мерещится насилие, коктейли Молотова и гусеницы на западных границах. Тебе, убийце, фальсификатору и диктатору, который 26 лет заливал страну кровью и уничтожал людей, их бизнесы и страну целиком.
Прикрывшись беспрецедентными репрессиями и насилием, при поддержке диктатора в России и вскормленных тобой олигархов, ты сегодня занимаешься геноцидом народа Беларуси и незаконно удерживаешь власть. Сгинь, нечистая сила и будущее страны не трогай. Едь в 32/14 на аквадискотеку и банщиц своих захвати. Закройтесь там и сидите! Защищать страну он собрался. Ты только свою раскормленную блинами пятую точку всеми силами защищаешь, так как знаешь, что конец у тебя один — расстрел. За все совершенное.
Без уважения и до скорых встреч. В кошмарах.
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Конец диктатора предрешен.
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