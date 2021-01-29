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«Без уважения»: ответ сумасшедшему от родителей студентов БГУ

29.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Без уважения»: ответ сумасшедшему от родителей студентов БГУ

  • 29.01.2021, 15:23
«Без уважения»: ответ сумасшедшему от родителей студентов БГУ

Конец диктатора предрешен.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал ответ родителей студентов Белорусского государственного университета Лукашенко, который сегодня посетил этот вуз. Публикуем этот эмоциональный текст без купюр.

- Дед сегодня снова после таблеток вещает студентам. Молодым, красивым, современным, умным этот псих вещает свою лживую и советскую пропаганду.

Главный тезис: «зачем ломать страну?» Он смешон. Все сломал ты своим управлением и не надо списывать на других.

Ты разворовал последнее, переведя в активы за границы, построив 100500 резиденций для себя и окружения, ходя с убийцами в баню и сейчас выжимая все из народа, продолжаешь узурпировать власть.

И продолжаешь врать. Нашим детям, нашим пенсионерам, всему миру.

Ты смешон, плут, вор и обманщик.

Никто ничего не хочет ломать. Народ за перемены. Никакого деструктива, только развитие. Народ просит только одно: чтобы ты исчез, а также, чтобы были расследованы твои и твоих «красауцау» преступления.

Ты все время с кем-то воюешь, тебе мерещится насилие, коктейли Молотова и гусеницы на западных границах. Тебе, убийце, фальсификатору и диктатору, который 26 лет заливал страну кровью и уничтожал людей, их бизнесы и страну целиком.

Прикрывшись беспрецедентными репрессиями и насилием, при поддержке диктатора в России и вскормленных тобой олигархов, ты сегодня занимаешься геноцидом народа Беларуси и незаконно удерживаешь власть. Сгинь, нечистая сила и будущее страны не трогай. Едь в 32/14 на аквадискотеку и банщиц своих захвати. Закройтесь там и сидите! Защищать страну он собрался. Ты только свою раскормленную блинами пятую точку всеми силами защищаешь, так как знаешь, что конец у тебя один — расстрел. За все совершенное.

Без уважения и до скорых встреч. В кошмарах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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