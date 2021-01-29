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Представительств иностранных компаний в Беларуси закрылось на 35% больше, чем открылось

29.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Представительств иностранных компаний в Беларуси закрылось на 35% больше, чем открылось

  • 29.01.2021, 14:40
Представительств иностранных компаний в Беларуси закрылось на 35% больше, чем открылось

Больше всего — в Минске.

Закрылось в 2020 году в Беларуси 108 представительств иностранных компаний и организаций, открылось - 43.

Согласно данным об открытых и прекративших деятельность представительствах, размещенным на сайтах Минска и облисполкомов, в течение 2020 года разрешения на функционирование (а также на реорганизацию) на территории Беларуси получили 70 иностранных компаний и общественных организаций, пишет «Завтра твоей страны».

Больше всего – в Минске. За год положительные заключения Мингорисполкома на открытие представительств получили 43 юрлица. На втором месте Минская область с 17 представительствами. Но не стоит преувеличивать значение этого региона: большинство из них прописались в населенных пунктах Минского района.

Среди известных компаний, которые таким образом обозначили свой интерес к белорусскому рынку, фигурируют «АББ Электрические Сети» (Россия), «Еврохим-проект» (Россия), Scania Credit (Швеция).

Число прекративших деятельность представительств – по своей инициативе или решению властей – по итогам прошлого года оказалось на 35% больше. Как подсчитало «Завтра твоей страны», таких компаний 108.

Большинство из них тоже было из Минска – 91. В связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС свернули свою представительскую деятельность в Гродненской области некоторые работавшие на этом объекте подрядчики (6 юрлиц).

Из компаний, чьи представительства были закрыты в течение прошлого года, отметим Bayer Pharma (Германия), SC Johnson Europe (Швейцария), «Нестле Россия» (Россия), «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (Украина), «Дженерал Моторз Авто» (Россия).

Отрицательным баланс для Беларуси по числу открывающихся и закрывающихся представительств был и в 2019 году. Тогда открылось 88 представительств, а прекратило деятельность 117. То есть, закрывшихся представительств было больше на 25%.

Пандемия и политический кризис, похоже, только усилили этот дисбаланс.

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Теги: Минск
 
 
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