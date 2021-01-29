﻿ Маразм властей: школа под Минском запретила носить свою же форму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маразм властей: школа под Минском запретила носить свою же форму

29.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Маразм властей: школа под Минском запретила носить свою же форму

9
  • 29.01.2021, 14:33
  • 1,914
Маразм властей: школа под Минском запретила носить свою же форму

Лукашистов испугали бело-красно-белые элементы в одежде учеников.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал историю из Сеницкой школы (Минский район), где администрация запретила носить свою же фирменную форму.

– В Сеницкой школе дети много лет носили белые рубашки и красные галстуки. Это школьный дресс-код. За отсутствие галстука всегда ругали.

Пару дней назад в школу приезжал фотограф, делать детские фотографии. Учитель запретил делать фото в сочетании белой рубашки и красного галстука Сеницы. Детей, которые все же пришли в школьном дресс-коде довели до слез, пишет один из родителей.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашистов испугали бело-красно-белые элементы в одежде учеников.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лукашенко чешутся руки ввести цензуру в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by