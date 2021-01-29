Источник материала: Хартия'97

Маразм властей: школа под Минском запретила носить свою же форму 9 29.01.2021, 14:33

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Лукашистов испугали бело-красно-белые элементы в одежде учеников.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал историю из Сеницкой школы (Минский район), где администрация запретила носить свою же фирменную форму.

– В Сеницкой школе дети много лет носили белые рубашки и красные галстуки. Это школьный дресс-код. За отсутствие галстука всегда ругали.

Пару дней назад в школу приезжал фотограф, делать детские фотографии. Учитель запретил делать фото в сочетании белой рубашки и красного галстука Сеницы. Детей, которые все же пришли в школьном дресс-коде довели до слез, пишет один из родителей.









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