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Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год

29.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год

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  • 29.01.2021, 14:29
  • 1,277
Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год
Фото: AP

При этом антирейтинг главы Кремля подрос относительно цифр осени прошлого года.

Владимиру Путину доверяют 53% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса ФОМ.

Этот показатель стал самым низким за год.

Социологи фиксируют снижение рейтинга доверия к Владимиру Путину на протяжении всего января. В начале года он уже опускался до минимальных значений, сопоставимых с августом 2020 года. При этом антирейтинг президента подрос относительно цифр осени прошлого года.


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При этом антирейтинг главы Кремля подрос относительно цифр осени прошлого года.
 
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