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Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год
Источник материала: Хартия'97
Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год
При этом антирейтинг главы Кремля подрос относительно цифр осени прошлого года.
Владимиру Путину доверяют 53% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные свежего
Этот показатель стал самым низким за год.
Социологи фиксируют снижение рейтинга доверия к Владимиру Путину на протяжении всего января. В начале года он уже опускался до минимальных значений, сопоставимых с августом 2020 года. При этом антирейтинг президента подрос относительно цифр осени прошлого года.
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При этом антирейтинг главы Кремля подрос относительно цифр осени прошлого года.
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