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«Антология поэтической революции»: известных белорусских писателей перевели на украинский язык

29.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Антология поэтической революции»: известных белорусских писателей перевели на украинский язык

  • 29.01.2021, 14:27
«Антология поэтической революции»: известных белорусских писателей перевели на украинский язык

Составителем и автором послесловия стал Вячеслав Левицкий.

«Бум-Бам-Лит»: антология белорусской поэтической революции» — так называется книга, недавно вышедшая в киевском издательстве «Люта Справа». В этом объемном (свыше 400 страниц) издании впервые достаточно обширно представлено творческое движение, зародившееся в Минске в середине 1990‑х годов, пишет tut.by.

Участниками «Бум-Бам-Лита» были Альгерд Бахаревич, один из самых популярных современных белорусских писателей, Илья Син, ставший в 2019 году лауреатом премии Гедройца, философ Валентин Акудович, поэт и литературовед Виктор Жибуль, поэтесса Вальжина Морт, поэт и переводчик Серж Минскевич и другие. Произведения этих, а также других авторов (всего в антологии представлено 18 человек) были опубликованы в книге на двух языках — белорусском и украинском.

Помимо поэзии, издание содержит манифесты (без них сложно представить «Бум-Бам-Лит», тяготеющий к концептуальным исканиям), эссе, воспоминания, дневниковые записи. Некоторые тексты печатаются впервые.

Составителем и автором послесловия стал Вячеслав Левицкий — украинский поэт, переводчик и литературовед, один из активных популяризаторов белорусской культуры в Украине.


Над переводом произведений на украинский язык кроме Левицкого работало еще 13 человек — украинских писателей, ярко заявивших о себе в 2000-2010-х годах.

В дизайне, разработанном Андреем Гончаруком-старшим, преобладает бело-красно-белая гамма. В свою очередь, минские пейзажи на черно-белых фотографиях поэтессы Юлии Тимофеевой подчеркивают последовательную урбанистичность «Бум-Бам-Лита», а также выполняют еще одну немаловажную задачу.

— Мне очень хотелось, чтобы украинские читатели антологии ощутили, насколько красивым, вдохновляющим, лиричным городом является Минск, — объясняет Вячеслав Левицкий.

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Теги: Минск
 
 
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