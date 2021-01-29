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Президент Украины утвердил новые санкции против РФ
Источник материала: Хартия'97
Президент Украины утвердил новые санкции против РФ
Ограничения введены в отношении российских граждан и компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал
Документ, опубликованный на президентском сайте, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 декабря 2020 года. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Список физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, на сайте президента Украины пока не приводится, а одно из решений СНБО, следует из указа, засекречено.
Согласно документу, правительство, Служба безопасности и Национальный банк Украины обеспечат "реализацию и мониторинг эффективности санкций", а украинский МИД проинформирует Евросоюз и США о введении новых ограничений против России, а также "поставит перед ними вопрос о применении" аналогичных мер.
Украина и Россия ввели симметричные ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц в 2014 году. Обе страны регулярно обновляют и расширяют санкционные списки. 27 января Украина ввела санкции против 13 российских компаний в сфере авиации из-за рейсов в Крым. В частности, в санкционный список попали авиакомпания "Победа", АО "Вологодское авиационное предприятие", АО "Красавиа", АО "Авиакомпания "Ираэро". Также обе страны в качестве ограничительных мер ввели запрет на импорт/экспорт определенных категорий товаров.
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Ограничения введены в отношении российских граждан и компаний.
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