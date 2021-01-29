"Все тайное когда-то становится явным. При помощи наших источников в Брюсселе, нам удалось выяснить, кто и кого удалил из санкционных списков третьего раунда.



Когда списки финализировались уже в структуре Европейского Союза, внесенного туда Михаила Гуцериева настояла удалить делегация Германии. Что же касается Алексея Олексина, то его кандидатура была удалена в самый последний момент по настоятельной просьбе делегации Латвии.

в Брюсселе уже работает беспрецедентно большая группа лоббистов, пытающихся добиться невнесения в списки лукашенковских «кошельков». И гонорары за их работу определены как «неприличные»", - написал Халезин в своем телеграме Сейчас в работе четвертый раунд санкций, и", -Халезин в своем телеграме





Еврорадио в этой связи объясняет, что связывает Олексина с Латвией.





Его жена и сын — совладельцы двух латвийских фирм: компании по производству биотоплива Mamas D и винокурни Latgales Alus D. Сам бизнесмен давно вышел из официального списка бенефициаров компаний, то есть де-юре иностранного бизнеса не имеет.





При этом латвийские активы Олексиных показывают неплохие финансовые результаты. За последние годы две компании внесли в бюджет Латвии около 320 тысяч евро.

А вот что качается Гуцериева, то журналистам неизвестно о его связях с Германией, возможно, они очень "законспирированы". В связи с бизнесами этой семьи обычно упоминается Великобритания.