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Вот такие у беларусов в ЕС "друзья": стало известно, какие страны лоббируют интересы "кошельков" Лукашенко

29.01.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Николай Халезин утверждает, что узнал, кто вычеркнул "кошельков" Лукашенко из третьего пакета европейских санкций.

Вот такие у беларусов в ЕС "друзья": стало известно, какие страны лоббируют интересы "кошельков" Лукашенко
"Все тайное когда-то становится явным. При помощи наших источников в Брюсселе, нам удалось выяснить, кто и кого удалил из санкционных списков третьего раунда. 

Когда списки финализировались уже в структуре Европейского Союза, внесенного туда Михаила Гуцериева настояла удалить делегация Германии. Что же касается Алексея Олексина, то его кандидатура была удалена в самый последний момент по настоятельной просьбе делегации Латвии.

Сейчас в работе четвертый раунд санкций, и в Брюсселе уже работает беспрецедентно большая группа лоббистов, пытающихся добиться невнесения в списки лукашенковских «кошельков». И гонорары за их работу определены как «неприличные»", - написал Халезин в своем телеграме

Еврорадио в этой связи объясняет, что связывает Олексина с Латвией.

Его жена и сын — совладельцы двух латвийских фирм: компании по производству биотоплива Mamas D и винокурни Latgales Alus D. Сам бизнесмен давно вышел из официального списка бенефициаров компаний, то есть де-юре иностранного бизнеса не имеет.

При этом латвийские активы Олексиных показывают неплохие финансовые результаты. За последние годы две компании внесли в бюджет Латвии около 320 тысяч евро.

А вот что качается Гуцериева, то журналистам неизвестно о его связях с Германией, возможно, они очень "законспирированы". В связи с бизнесами этой семьи обычно упоминается Великобритания.
 
 
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Николай Халезин утверждает, что узнал, кто вычеркнул "кошельков" Лукашенко из третьего пакета европейских санкций.
 
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