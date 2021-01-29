"Вышки, колючая проволока, охрана с собаками, военные с автоматами" Еще один узник рассказал про лагерь под Слуцком

Свобода публикует очередные свидетельства бывшего заключенного лагеря для протестующих, созданного в августе на территории ЛТП №3. Собеседник пожелал остаться анонимным, его контакты есть в редакции. публикует очередные свидетельства бывшего заключенного лагеря для протестующих, созданного в августе на территории ЛТП №3. Собеседник пожелал остаться анонимным, его контакты есть в редакции.





Он по-прежнему беспокоится за свое будущее. Вечером 9 августа жителя одного из райцентров Минской области задержали у стелы, после чего отвезли на Окрестина. Там он провел трое суток, сменил несколько камер, получил 15 суток ареста за участие в массовой акции протеста.





"Вышли и увидели забор с колючей проволокой, вышки"

"На Окрестина меня держали трое суток примерно, - рассказывает свидетель. - В камере были 27 человек. Суд прошел там же, непонятный совсем. А после суда пришел то ли следователь, то ли еще кто-то. И сказал, что всех, кого осудили, будут выпускать. Мы обрадовались.





Но нас вывели, выстроили и сообщили, что повезут в Жодино. Погрузили в серые автозаки. В щель можно было видеть, куда мы едем. В какой-то момент я понял, что поворот на Жодино мы проехали, что нас везут куда-то не туда".





Собеседник говорит, что через некоторое время автозаки с шоссе свернули в лес. В тот момент заключенный совершенно не понимал, что происходит. Он говорит, что колонна автозаков была очень большой.





По дороге можно было понять, что несколько автозаков испортились. Кому-то из осужденных конвоиры давали покурить, воды, позвонить домой даже. А кто-то всю дорогу до Слуцка ехал лицом в пол.





"Когда мы вышли, то увидели забор, колючую проволоку, вышки, — говорит собеседник. - Охранники нам объяснили, что здесь был ЛТП. Сказали вести себя нормально, тогда у нас все будет тоже хорошо. На вышках охранники были, охрана с собаками, военные с автоматами ходили.





После приезда мы ждали около 40 минут, возможно, около часа. После нас отвели в душ, немного подержали на улице и завели в барак. От этого места поначалу было очень не по себе. На Окрестина хоть и было очень жестко, но там с автоматами я никого не видел».













"Большое помещение с двухэтажными кроватями»

Собеседник говорит, что был удивлен отношению охраны. Рассказывает, что когда засмотрелся на собаку одного из солдат, то к нему подошел офицер и вежливо попросил смотреть вниз, а не на военных.





По словам бывшего заключенного, по сравнению с Окрестина это был пионерский лагерь. Был даже магазин на территории. Охранники сказали привезенным протестующим, что они могут там что-то купить себе, если хотят. Но денег не было ни у кого, всё забрали на Окрестина. Собеседник говорит, что узнал лагерь по опубликованным в СМИ фотографиям. Это было точно то самое место.





"Барак был похож на военную казарму, — продолжает рассказ свидетель. - Одно большое помещение с двухэтажными кроватями. У каждого чистое постельное белье. В бараке был даже туалет; кто хотел, мог помыть одежду. Выводили покурить, если кто имел сигареты.





Для меня был шок, когда я ночью проснулся и попросил сигарету у молодого военного, который нас охранял. Совсем молодой, то ли только пришел на контракт, то ли вообще срочник. Мы курили у барака, он начал расспрашивать, что с нами произошло. Я рассказывал обо всем. И он начал плакать. Указал на погоны, сказал, что ему стыдно".





По словам свидетеля, людей в Слуцкий лагерь привозили преимущественно 13 августа, колонны автозаков приезжали несколько раз, даже поздно вечером.





Охрана была и внутри бараков, служащие внутренних войск находились в бараке с дубинками. Однако не использовали их, с задержанными обходились нормально. Просили не ходить в большом проходе между рядами кроватей, но общаться между собой не запрещали, можно было перемещаться между соседними кроватями. В туалет выводили по 5 человек.





Освободили собеседника 14 августа, одним из первых. Охранник назвал его фамилию, потом вывели к воротам и отпустили после подписания бумаги с обязательством не участвовать больше в протестах.





"Власти готовятся к новым протестам, такие лагеря могут появиться снова"

"Конвоиры нам говорили, что это ЛТП, — рассказывает свидетель. - Для алкашей, грубо говоря. Мы видели тех, кто был там до нас. Но им запретили с нами разговаривать. Мы могли выйти в огороженный дворик возле барака, попросить сигарету у этих людей.





А они стояли и отходили сразу, даже не поднимали на нас глаз. Выяснить у администрации, почему мы там находились, мы не пытались. Я для себя после Окрестина решил, что не стоит вообще такими вещами заниматься. Понятно, что абсолютное большинство из нас там было ни за что".





Собеседник говорит, что, когда узнал о высказываниях о возможном создании лагерей для протестующих, то сразу подумал про Слуцк. Он считает, что это неприемлемо и дико в XXI веке.





"Уже тогда, в августе, это выглядело дико, - говорит он. - Когда нас привезли, то это была просто словно военная казарма. Но, пока мы там находились, это полтора дня, все обнесли забором, натянули колючую проволоку. Буквально за вечер и утро. Уже тогда это стало похоже на лагерь.





Я подумал, ну ладно. Возможно, какие-то меры безопасности. Но когда сейчас услышал о лагерях для тех, кто сейчас выходит на митинги... Я тогда понял, что все к этому идет. Они готовятся к новым протестам весной, такие лагеря могут снова организовать".