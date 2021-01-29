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Пока не прорвало очередную трубу: коммунальщики воюют с БЧБ-снеговиками с помощью... трактора
Источник материала: Партизан
Видео войны коммунальщиков с бело-красно-белыми снеговиками с помощью... трактора
Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром, а это делает их "оппозиционными". Сейчас власти бросают на борьбу с БЧБ-снеговиками тяжелую технику. Но, как видно по видео, достаётся и обычным снеговикам, передает
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Видео войны коммунальщиков с бело-красно-белыми снеговиками с помощью... трактора опубликовал в своем телеграме блогер Мотолько
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