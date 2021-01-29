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Экс-вокалист Deep Purple побывал в одном из минских кинотеатров

29.01.2021 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер побывал в одном из минских кинотеатров. Фотографии из кинозала «Falcon Club Бутик кино» он опубликовал в своем Instagram.


Фото: instagram.com/joelynnturnerofficial

Джо Линн Тернер пришел в кино на картину «Дьявол в деталях» с Джаредом Лето и Дензелом Вашингтоном — фильм-премьеру этой недели.

— Какой отличный фильм, психологическая и криминальная драма. Настоятельно рекомендую! — написал экс-вокалист Deep Purple.

Как отметили в «Бутик Кино», Джо Линн Тернер — постоянный клиент кинокомплекса последние три года. Вместе с женой Майей они приходят смотреть фильмы на языке оригинала, а еще любят театральные постановки на большом экране и проекты об искусстве и великих художниках.

На снимках из кинотеатра видно, что зал пуст. Однако, как уточнили в кинотеатре, гость смотрел кино вместе с другими посетителями, людей было немало, хоть в комплексе все еще используют шахматную рассадку. Однако возможность выкупить весь зал тоже есть. Именно ею, например, Минске и выкупил весь зал. Догадываетесь кто?">воспользовался Стас Михайлов пару лет назад.

Напомним, что Линн Тернер заменил Иэна Гиллана в группе Deep Purple, однако в 1992 году из-за творческих разногласий был уволен. В Минске он живет со своей белорусской супругой — юристом-международником Майей Козыревой. Они бывают в местных барах и кафе, на спортивных турнирах и в SPA: фотографии с соответствующим геотегом регулярно появляются в Instagram знаменитости.

«Дьявол в деталях»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 7 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер побывал в одном из минских кинотеатров. Фотографии из кинозала «Falcon Club Бутик кино» он опубликовал в своем Instagram.
 
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