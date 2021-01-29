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В России потребовали снять ограничения с гимна страны на YouTube. Google признала их необоснованными

29.01.2021 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в видео на YouTube. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет TJournal.


Там отметили, что государственный гимн не считается объектом авторских прав. «Блокировка гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — добавили в Роскомнадзоре.

Ведомство также обратилось к российским владельцам каналов, размещающим контент на ютьюбе, и напомнило о «целесообразности перехода на российские видеохостинги».

На то, что YouTube ограничивает материалы, содержащие гимн, первым обратил внимание блогер Юрий Хованский. По его словам, видеохостинг считает правообладателем музыкального произведения компанию BMI — Broadcast Music, Inc. Позже об этом написал телеграм-канал «Незыгарь».

Google рассмотрел претензию BMI, вызвавшую ограничения на публикацию роликов с гимном, признал её необоснованной и заявил, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с претензией, был настроен в нарушение правил Google, говорится в ответе компании на запрос Интерфакса.

 
 
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