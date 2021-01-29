«Они нам очень нужны, военные такие». Лукашенко высказался про ИТ-роту

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 29 января провел в БГУ встречу со студентами. Среди прочего он высказался и про ИТ-роту и предложил подумать над ее возможными аналогами. Его слова цитирует пресс-служба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, Александр Лукашенко поддержал предложение о том, чтобы службу в армии увязывать с полученной профессией. В вопросе, в частности, отмечалось, что все студенты мужского пола имеют право на одну отсрочку от службы в армии для получения образования. Соответственно, после окончания вуза все, кто годен, будут призваны в армию, и только потом смогут продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре.

Был задан вопрос, можно ли призывать в армию и чтобы при этом человек нес службу исходя из полученной профессии. Например, как уже сделано в IT-роте.

«Это надо сделать. Если он (призывник. — Прим. пресс-службы) профессионал. Да, айтишную роту мы создавали. Хорошие ребята, служат. Они нам очень нужны, военные такие. Я ставку сейчас больше делаю на ребят, которые и в армии послужили, знают эту службу, — сказал Александр Лукашенко. — Допустим, он не айтишник, а по другой профессии, но в армии нужный. Почему бы и нет. Что, медицины нет (в армии. — Прим. пресс-службы)? Пусть они по своей специальности служат там. А может быть, и останутся».

«Надо поручить Министерству обороны, чтобы они мне внесли предложение на сей счет. Это очень правильный вопрос», — добавил Александр Лукашенко.