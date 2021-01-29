«По совершенно очевидным для всех причинам». Дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси разорвал контракт с брендом

Источник материала: Tut.by

На сайте компании ОБК, которая является представителем бренда LIQUI MOLY в Беларуси, появилось заявление о прекращении работы со знаменитой маркой. Причиной стал отказ LIQUI MOLY в спонсорстве ЧМ по хоккею в случае, если он пройдет в Минске.





Компания "ОБК Стандарт" заявила, что разрывает контракт с брендом LIQUI MOLY, хотя для нее это непростое и тяжелое решение.

«…Как вам известно, наш поставщик — компания LIQUI MOLY — 17 января заявила об отказе в спонсорстве ЧМ по хоккею в случае его проведения в Минске. Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество по совершенно очевидным для всех причинам. Наша задача — обеспечить нашего потребителя качественным продуктом в кратчайшие сроки и сохранить рабочие места наших сотрудников (коллег, персонала). У нашей компании нет цели и амбиций вносить раскол в сердца наших клиентов. Нам нужна стабильная экономика и удовлетворенный нашей работой клиент.

Качественные продукты LIQUI MOLY завоевали сердца белорусских потребителей, но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной LIQUI MOLY позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в Беларусь. С тяжелым сердцем разрываем этот контракт!» — заявили в компании.

Напомним, LIQUI MOLY отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если бы он проходил в Минске.

— Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям LIQUI MOLY. По этой причине LIQUI MOLY откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет IIHF примет решение о проведении соревнований в Беларуси, — заявили в компании.

Также об отказе от спонсорства ЧМ заявил главный официальный спонсор ЧМ — автомобильный производитель Skoda и бренд NIVEA MEN .

18 января члены Совета IIHF (Международной федерации хоккея) лишили Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею.

Турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.