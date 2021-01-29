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Актер, рассказавший об удушении в милиции: «Как можно размахивать руками, если твою руку загнули за спину?»
29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению Дениса Сороки. Актер ознакомился с материалами проверки и рассказал, как планирует действовать дальше.
Так задерживали Дениса Сороку 14 июля. В этот день жители Бреста вышли на улицу в знак протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Все фото
Ранее в интервью «Салідарнасці» Денис Сорока
В Ленинском РОВД Бреста, куда его доставили после задержания, Денис включил камеру мобильного телефона и уведомил сотрудника милиции Руслана Веренича о том, что будет производить видеозапись.
— Он сразу начал кричать, что запрещает. Спросил его, на каком основании.
Ответил: хорошо, тогда поговорим по-другому.
Веренич вышел и вернулся с двумя сотрудниками в масках. Разговора с ними не получилось — об этом свидетельствует видео, которое Денис снял в актовом зале. Эту видеозапись сотрудники удалили, но Денису удалось ее восстановить.
Денис продолжил видеосъемку после предупреждения, что к нему применят физическую силу за неповиновение.
— После этого они на меня втроем набросились и пытались забрать у меня телефон. Я попытался его спрятать. После этого один из сотрудников применил удушающий прием: согнул в локтевом суставе руку. Кроме того, на меня накинули капюшон от байки, перекрыв мне возможность дышать, закрыли нос и рот. Выхватили телефон и начинают сильнее сжимать.
Я пробовал освободиться, но не получалось. Мне сковали руки и ноги по швам. Душили.
У меня вся жизнь перед глазами пролетела... В какой-то момент у меня не осталось сил, и я уже смирился, что сейчас умру. Ждал, чтобы меня быстрее задушили, чтобы я не мучился.
Тут резко хлынула кровь изо рта и носа, и меня отпустили. Я был на коленях. Они все разбежались, кроме майора. Мне надели наручники и повели к дежурному, чтобы отправить в ИВС.
А вот как объяснили происходившее сотрудники милиции (цитируется по постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела):
«Он (Денис Сорока – прим. «С») неоднократно был предупрежден о том, что если он не прекратит производить видеосъемку, в отношении него будет применены физическая сила и спецсредства. Однако Сорока продолжил при помощи мобильного телефона производить видеосъемку.
С целью пресечения действий Сороки он (участковый инспектор Георгий Войтко – прим. «С») схватил его за правую руку и стал производить загиб руки за спину. В это время Сорока начал оказывать активное сопротивление, размахивая руками».
— Это что такое вообще? — удивляется Денис Сорока. — Как можно размахивать руками, если твою руку загнули за спину? Они думали, когда писали? Это смешно!
Далее, согласно документу, трое сотрудников ОВД — Руслан Веренич, Николай Новицкий и Дмитрий Якушев – начали активно оказывать помощь Войтко. В постановлении говорится, что участковый Войтко и Денис Сорока упали на пол. «При этом Сорока, оказывая сопротивление, соударялся ногами и руками о стулья, стоявшие в актовом зале» (цитата из постановления СК).
Сообщается, что на руки Дениса надели наручники. Со слов участкового Войтко, в этот момент он и заметил, что у Дениса Сороки носом пошла кровь. Все сотрудники милиции утверждают, что никаких предметов на голову Дениса не надевалось и удушающих приемов в отношении него не применялось.
— По их показаниям четыре сотрудника милиции не могли со мной справиться. Якобы я оказывал активное сопротивление. Достаточно посмотреть на мое фото и убедиться, что с моей комплекцией это невозможно.
В постановлении, по словам Дениса Сороки, много «белых пятен».
— Не выяснили, при каких обстоятельствах у меня появилась кровь на капюшоне байки. Сотрудники милиции утверждали, что никто мой капюшон не трогал. На записи с видеорегистратора видно, что я сижу без капюшона. Когда меня вывели из актового зала, он был у меня на голове, судя по видеозаписи из коридора РОВД. Не сам ведь он залетел?
Кстати, ни байку, ни майку в крови не отправили на экспертизу. Почему?
Интересно, что видео с регистратора обрывается после того, как он якобы упал, со слов милиционера. Но на записи не зафиксирован момент падения. Как такое возможно? Запись видеорегистратора обрывается практически в тот же момент, что и моя запись с телефона. Совпадение?
Денис пока не решил, будет ли обжаловать постановление СК.
— Эта история еще не закончена. Времена поменяются, и я добьюсь того, чтобы уголовное дело было возбуждено, — говорит актер, отсидевший 30 суток после задержания.
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Актер, рассказавший об удушении в милиции: «Как можно размахивать руками, если твою руку загнули за спину?»
СК отказался возбуждать дело по заявлению Дениса Сороки.
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