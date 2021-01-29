В России могут поднять нормы мощности базовых станций — нормы из 80-х назвали устаревшими

Источник материала: Onliner

В России провели исследование влияния сотовой связи, в том числе 5G, на живые организмы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Ведомости». Специалисты НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова по инициативе департамента информационных технологий (ДИТ) считают, что действующие нормы по излучению, разработанные в 80-х, устарели.

По нормам СанПиН, норматив излучения базовых станций в основных полосах сотовой связи составляет 10 мкВт/кв. см. Исследование показало, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20—25 мкВт/кв. см. При этом в жилых помещениях его стоит оставить в пределах 10 мкВт/кв. см, но на улице можно поднять до 40 мкВт/кв. см.

На это указывают проведенные исследования, в рамках которых ученые подвергали лабораторных крыс воздействию электромагнитного излучения в 250 мкВт/кв. см и 500 мкВт/кв. см. Значительных изменений в состоянии животных при воздействии излучения в 250 мкВт/кв. см не наблюдалось.

После четырехмесячного воздействия электромагнитным полем 500 мкВт/кв. см у животных «наблюдалась тенденция к увеличению набора массы тела».

«Пересмотр санитарных норм в пределах безопасных значений снизит административный барьер для операторов связи, что упростит процесс строительства сетей связи пятого поколения. Появление 5G существенно повысит качество жизни москвичей и будет способствовать развитию цифровой экономики в целом», — считают в департаменте.

Напомним, в Беларуси действующая норма по ПДУ ЭМП составляет те же 10 мкВт/кв. см. Такие показатели возможны на границе санитарно-защитной зоны только при пиковой нагрузке БС, а не по всему радиусу действия вышки. В ряде стран (США, Канаде, Турции и некоторых других) нормы в десятки раз выше. В других (Китай, Италия, Швейцария, Польша, Литва) — аналогичные белорусским и российским.