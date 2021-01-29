Квартира дня. Триста двадцать просторных «квадратов» в стиле хюгге

Источник материала: Onliner

Хюгге — скандинавское понятие, обозначающее сложное, но приятное ощущение уюта и комфорта, благополучия и удовлетворенности. Это комплексное чувство распространяется и на дизайн интерьера. Именно такое настроение должен был оставлять проект большой квартиры в самом центре Нью-Йорка.

Ощущения хюгге в организме скандинавы (и прежде всего датчане) добиваются привычным для себя способом — через удобные практичные вещи, которые к тому же очень круто выглядят. В данном случае Дэвид Скотт из David Scott Interiors решил поставленную перед ним заказчиком задачу через сочетание дизайнерских предметов мебели, в том числе и второй половины XX века (она уже может считать антикварной), с произведениями современного искусства.





















Дом расположен в самом центре Манхэттена, в пешеходной доступности от Центрального парка. На 320 квадратных метрах комфортно разместились две спальни (хозяйская и гостевая), кабинет, кухня, где расположилась и зона для завтраков, столовая-гостиная, четыре ванные комнаты, отдельная прачечная и даже домашний кинотеатр. Прихожая выполняет функции и миниатюрной художественной галереи. Автору интерьера повезло. С неограниченным бюджетом ему удалось собрать впечатляющую коллекцию послевоенной скандинавской мебели в прекрасном состоянии. Картины же последних десятилетий, как оказалось, неплохо с ней сочетаются.























