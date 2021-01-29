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Вот список школьных стадионов, которые хотят реконструировать в 2021-м (очень похож на прошлогодний)

29.01.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городские власти опубликовали список школьных стадионов, которые хотят реконструировать в этом году. Он появился в телеграм-канал «Минск. Официально». По крайней мере шесть из девяти объектов были и в плане на прошлый год.


Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мингорисполком сообщил адреса школьных стадионов, которые реконструируют в 2021-м. Из девяти объектов по-крайней мере шесть уже были в списке в прошлом году (выделим их жирным шрифтом):

  • школа № 162, ул. Герасименко, 10;
  • школа № 67, ул. Алибегова, 5а;
  • школа № 71, ул. Корженевского, 29;
  • школа № 147, ул. Мирошниченко, 35а;
  • школа № 87, ул. Щербакова, 23;
  • школа № 196, ул. Никифорова, 21;
  • школа № 35, ул. Азизова, 6;
  • гимназия № 4, ул. Кунцевщина, 18 (такого адреса не было, но был похожий: ул. Кунцевщина, 20, рядом со школой № 201);
  • гимназия № 40, ул. Лучины, 40.

Планируется, что после реконструкции на школьных стадионах можно будет проводить соревнования, в том числе республиканские. На каждом будет полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, предполагаются беговые дорожки и площадки для занятий гандболом, волейболом, теннисом. Также запланировано размещение опор освещения, трибун для зрителей, предусмотрят места для возможной установки мобильных раздевалок.

Решение реконструировать девять минских школьных стадионов под современные футбольные площадки принималось по итогам совещания по летним видам спорта у Александра Лукашенко. Средства на это закладывают в инвестпрограмму.

 
Теги: Минск
 
 
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Городские власти опубликовали список школьных стадионов, которые хотят реконструировать в этом году. Он появился в телеграм-канал «Минск. Официально». Любопытно,...
 
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