Армия США начала получать суперсовременную версию вертолета «Апач»

Источник материала: Tut.by

Первое американское подразделение получило новейшую версию легендарного ударного вертолета «Апач». Об этом пишет defence-blog.



Фото: worldwide-military.com

Согласно последним новостям, 229-й разведывательно-штурмовой батальон армии США стал первым подразделением, которое вооружается вертолетами AH-64E Apache в версии V6.

Эта машина оснащается новейшими системами связи, навигации, датчиков и вооружения. Для упрощения прицеливания в любое время суток широко используются инфракрасные лазеры. Система датчиков GEN 3 DSA позволяет идентифицировать объекты на расстоянии более 20 километров.

В результате новый «Апач» способен обнаруживать противника на расстоянии, значительно превышающем дальность его стрельбы. Таким образом, экипаж вертолета может выбирать — атаковать замеченную цель самому или навести на нее дальнобойные высокоточные платформы, оставаясь вне досягаемости оружия противника.

Сеть каналов связи и возможность объединения различной информации в единую картину позволяет драматически повысить ситуационную осведомленность экипажа нового «Апача». Также вертолет может принимать видео с беспилотников, данные от их датчиков и делиться информацией с солдатами на земле. Программное обеспечение позволяет Apache V6 напрямую управлять армейскими беспилотниками.

Считается, что улучшение вертолета до версии V6 позволит «Апачу» еще надолго остаться жизненно важной машиной для армии США.