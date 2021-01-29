Два человека погибли в результате стрельбы в Пенсильвании

Источник материала: ОНТ

В округе Аллегейни (Пенсильвания, США) возле клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще трое были ранены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ABC.

Пострадавших госпитализировали, сведений об их состоянии нет. Другие подробности пока также не приводятся.

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