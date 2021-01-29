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Два человека погибли в результате стрельбы в Пенсильвании
Источник материала: ОНТ
В округе Аллегейни (Пенсильвания, США) возле клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще трое были ранены. Об этом
Пострадавших госпитализировали, сведений об их состоянии нет. Другие подробности пока также не приводятся.
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В округе Аллегейни (Пенсильвания, США) возле клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще трое были ранены. Об этом...
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