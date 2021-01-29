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Два человека погибли в результате стрельбы в Пенсильвании

29.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате стрельбы в Пенсильвании

В округе Аллегейни (Пенсильвания, США) возле клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще трое были ранены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ABC.

Пострадавших госпитализировали, сведений об их состоянии нет. Другие подробности пока также не приводятся.

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В округе Аллегейни (Пенсильвания, США) возле клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще трое были ранены. Об этом...
 
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