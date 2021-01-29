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Новый спорткар Tesla Roadster появится в 2022 году
Источник материала: ОНТ
Tesla наметила выпуск нового спортивного электрокара Roadster на 2022 год. Об этом в Twitter
По планам, дизайн будущего электрокара будет утвержден летом текущего года. Полное завершение работ над проектом модели намечено на конец 2021 года.
Глава Tesla также раскрыл некоторые технические характеристики Roadster. Так, машина получит три электромотора. Такая же силовая установка появилась на обновленных моделях Model X и Model S.
Маск, отвечая на вопросы пользователей Twitter, заявил, что электрокар Roadster будет «настоящей ракетой».
Фото: Tesla
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Tesla наметила выпуск нового спортивного электрокара Roadster на 2022 год. Об этом в Twitter проинформировал глава компании Илон Маск. По планам, дизайн будущего электрокара...
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