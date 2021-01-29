Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею сменился лидер. На вершину поднялась «Юность», благодаря единственному голу Андрея Антонова, обыгравшая гродненский «Неман».

«Шахтер» на выезде встречался с «Динамо-Молодечно». Клуб из Солигорска трижды выходил вперед, но хозяева отыгрывались, а затем взяли верх в серии буллитов. Решающий голевой бросок исполнил Павел Копытин. «Гомель» обыграл «Могилев» – 3:1, а жлобинский «Металлург» – оршанский «Локомотив – 4:1. В турнирной таблице «Юность» и «Шахтер» набрали по 88 очков, минчане впереди по личным встречам. На третьей позиции – «Гомель».

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