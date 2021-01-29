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В Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП

29.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП

29 января на севере Японии самолет компании Japan Airlines после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Происшествие произошло в аэропорту Син-Титосэ. Причиной стала плохая видимость из-за мощных снегопадов, которые обрушились на префектуру Хоккайдо.

По сведениям источника, пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали.

Фото носит иллюстративный характер

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29 января на севере Японии самолет компании Japan Airlines после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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