|
В Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП
Источник материала: ОНТ
29 января на севере Японии самолет компании Japan Airlines после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом
Происшествие произошло в аэропорту Син-Титосэ. Причиной стала плохая видимость из-за мощных снегопадов, которые обрушились на префектуру Хоккайдо.
По сведениям источника, пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали.
Фото носит иллюстративный характер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 января на севере Японии самолет компании Japan Airlines после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)