В Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП

Источник материала: ОНТ

29 января на севере Японии самолет компании Japan Airlines после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Происшествие произошло в аэропорту Син-Титосэ. Причиной стала плохая видимость из-за мощных снегопадов, которые обрушились на префектуру Хоккайдо.

По сведениям источника, пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали.

Фото носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram