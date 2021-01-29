15 причин, почему вы чувствуете себя несчастными

Источник материала: ОНТ

Бывает, что вы который день подряд просыпаетесь без сил и проводите время в подавленном настроении. Но как понять, почему это происходит? Ведь все вроде бы хорошо – семья, нормальная работа, квартира, машина… Только ничего не радует.

Давайте попробуем разобраться в истинных причинах того, почему вы чувствуете себя несчастными.

1. Вы не живете здесь и сейчас.

Современный человек тратит много времени на планирование. Само по себе планирование – вещь очень полезная, но есть риск попасть в ловушку «начну с завтрашнего дня» и перестать ощущать себя в настоящем моменте. А ведь весь смысл в том, что жизнь – она именно сейчас и важен каждый момент. Нужно учиться жить сегодняшним днем, а не долгоиграющими планами.

2. Делаете только то, что «надо», а не то, что вы хотите.

Наш мозг устроен так, что человек будет счастлив, делая лишь то, что ему хочется. В то же время цели и задачи, которые вы ставите перед собой, предполагают принуждение к определенным действиям, режиму дня, рациону питания и т.д. Это не означает, что вам следует отказываться от собственной «пятилетки». Просто обдумайте ее получше и поменяйте взгляды на некоторые задачи: откажитесь от ненужного, расставьте приоритеты и попробуйте именно захотеть то, что запланировали, – это поможет вам идти к целям с удовольствием.

3. Забываете о своих успехах.

Ни один человек не сможет чувствовать счастье, если будет постоянно сравнивать себя с другими и поставит во главу угла свои неудачи. Не забывайте гордиться собой за успехи, хвалить и поощрять себя. Научитесь стремиться к лучшему, но сравнивать себя лишь с самим собой, а не с другими людьми.

4. Слишком много времени проводите в одиночестве.

Безусловно, каждому человеку необходимо проводить время наедине с собой, но не стоит зацикливаться на этом и закрываться от внешнего мира. Позвоните родителям, встретьтесь с друзьями. Общение с близкими лечит.

5. Злоупотребляете алкоголем.

Распространенное утверждение о том, что алкоголь успокаивает и поднимает настроение – неверно. Правильнее будет сказать, что крепкие напитки лишь притупляют эмоции, которые с наступлением трезвости возвращаются с большей силой. Поэтому не стоит пытаться решить вопросы алкоголем.

6. Находитесь в нездоровых отношениях.

В процессе сближения с людьми нам становятся заметны их негативные черты. Некоторые из них мы с легкостью принимаем, другие же могут просто отравлять нашу жизнь. Тогда остается одно – разрывать связь с такими людьми. Да, отказаться от тех, к кому мы так привязаны, очень сложно. Но помните, что самое главное у вас – это вы сами. А значит, если какие-то отношения делают вас несчастными, их стоит прекратить.

7. Постоянно тоскуете по бывшим.

Даже по прошествии большого количества времени вы все еще не можете отпустить бывшие отношения, скучаете по человеку. Остановитесь. После расставания с любимым необходимо отгоревать потерю, проанализировать отношения и свои собственные ошибки, поработать над собой и идти дальше. Помните, что каждые закончившиеся отношения – это бесценный опыт, необходимый вам для того, чтобы стать собой и стать счастливым.

8. Работаете только ради денег.

Работа занимает большую часть нашего времени, а значит, работать надо обязательно с удовольствием. Ваше дело должно нравиться, приносить удовольствие. Только так вы не будете чувствовать, будто жизнь проходит мимо вас.

9. Боитесь рискнуть.

Чтобы быть счастливым, не обязательно заниматься экстремальным спортом или рисковать своей жизнью. Но очень важно не засиживаться в зоне своего комфорта. Не бойтесь быть раскованными и свободными в своих действиях, принимайте смелые решения и слушайте свое сердце.

10. Постоянно оглядываетесь на мнение окружающих.

Это может звучать банально, но ваша жизнь – целиком ваша, а потому нужно следовать за своими мечтами, верить в себя и не позволять чужому мнению остановить вас. Это касается и самых близких людей, родителей. Конечно, они переживают за вас. Но только вы можете знать, что для вас лучше.

11. Хороните свою мечту.

Не слушайте людей, которые считают ваши мечты нереальными. И сама никогда не останавливайтесь на половине пути. Идите вперед до тех пор, пока не достигнете своих целей.

12. Одержимы карьерой.

Здесь все просто. Какими бы ни были ваши амбиции, карьера – это далеко не все, что есть в этой жизни.

13. Постоянно жалуетесь.

Причин не делать этого несколько. Во-первых, никто, кроме вас, не сможет решить ваши проблемы. Во-вторых, постоянное проговаривание даже самых незначительных проблем только еще больше погружает вас в негативные эмоции. В-третьих, никто попросту не любит постоянно жалующихся на жизнь людей. Попробуйте обращать внимание на простые радости, почаще говорить и думать о том, что у вас все хорошо – вы увидите, как изменится ваша жизнь.

14. Много времени тратите на социальные сети.

Социальные сети, помимо неподъемного потока информации, это во многом маска и подделка – фильтры, ретушь, красивая жизнь напоказ. И очень легко потеряться: вот вы хотите просто проверить сообщения и вот уже просматриваете новости.

15. Игнорируете свое здоровье.

И речь здесь идет как о физическом, так и о ментальном здоровье. Любите себя и заботьтесь о себе, кушайте вкусную и здоровую еду, высыпайтесь, радуйте себя приятными мелочами и подарочками, прислушивайтесь к своему эмоциональному состоянию.

Каждый человек – хозяин своей судьбы и творец своего счастья. Не ограничивайтесь рамками и стереотипами. Делайте то, что вам приносит удовольствие, помогайте другим, и жизнь для вас прекратит быть чередой унылых серых будней!





Фото: Pinterest

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