В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) был госпитализирован 11-летний мальчик, которого избил одноклассник. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 28 января. Школьника доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители проводят проверку. Другие подробности не уточняются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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