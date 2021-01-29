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В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) был госпитализирован 11-летний мальчик, которого избил одноклассник. Об этом
Инцидент произошел 28 января. Школьника доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Правоохранители проводят проверку. Другие подробности не уточняются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве (Россия) был госпитализирован 11-летний мальчик, которого избил одноклассник. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент...
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