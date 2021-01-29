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На чемпионате мира по гандболу сегодня станут известны финалисты

29.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу сегодня станут известны финалисты

На чемпионате мира по гандболу сегодня узнаем финалистов. Сборная Франции сыграет с командой Швеции. Этот матч начнётся в 19:30.

Французские гандболисты удачно прошли квалификацию и основной раунд турнира, одержав победы во всех шести матчах, а в четвертьфинале обыграли команду Венгрии. Шведы не испытали проблем в предварительной группе. А в основном раунде превзошли россиян, но дважды сыграли вничью: сначала со сборной Беларуси, а после – Словении. В 22:30 начнётся матч между командами Испании и Дании. Испанцы на старте неожиданно сыграли вничью с бразильцами, но позже исправились, заняв первое место и в квалификации, и в основном раунде. В четвертьфинале команда Хорди Риберы уверенно обыграли норвежцев. Датчане были безупречны по ходу чемпионата, но испытали проблемы в матче плей-офф против хозяев турнира – египтян, одержав победу лишь в серии пенальти.

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На чемпионате мира по гандболу сегодня узнаем финалистов. Сборная Франции сыграет с командой Швеции. Этот матч начнётся в 19:30. Французские гандболисты удачно...
 
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