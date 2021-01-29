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Профсоюз о новых санкциях ЕС в отношении предприятий Беларуси: экономическая война против простых белорусов

29.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюз о новых санкциях ЕС в отношении предприятий Беларуси: экономическая война против простых белорусов

Экономическая война против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы новые санкции со стороны ЕС в отношении наших предприятий. Федерация профсоюзов Беларуси уже обратилась с жалобой в Совет по правам человека ООН.


Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов: «Санкции Евросоюза в отношении ряда белорусских предприятий направлены, прежде всего, на экономический подрыв предприятий. Что является нарушением международного права и является абсолютно незаконным. В результате страдают интересы простых людей и их семей. Они могут остаться без работы и куска хлеба. Безусловно, мы видим, что это фактически экономическая война против Беларуси. И те, кто это делают, должны чётко понимать, что они наносят вред стране. Мы, профсоюзы, не можем бездействовать и молчать».

Профсоюзы подготовили коллективное открытое письмо от тех, кто работает на белорусских предприятиях. Только за три дня собрано свыше миллиона подписей, подсчёт продолжается. В ближайшее время списки направят в совет Европейского союза.

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Экономическая война против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы новые санкции со стороны ЕС в отношении наших предприятий. Федерация профсоюзов...
 
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