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Профсоюз о новых санкциях ЕС в отношении предприятий Беларуси: экономическая война против простых белорусов
Источник материала: ОНТ
Экономическая война против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы новые санкции со стороны ЕС в отношении наших предприятий. Федерация профсоюзов Беларуси уже обратилась с жалобой в Совет по правам человека ООН.
Профсоюзы подготовили коллективное открытое письмо от тех, кто работает на белорусских предприятиях. Только за три дня собрано свыше миллиона подписей, подсчёт продолжается. В ближайшее время списки направят в совет Европейского союза.
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Профсоюз о новых санкциях ЕС в отношении предприятий Беларуси: экономическая война против простых белорусов
Экономическая война против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы новые санкции со стороны ЕС в отношении наших предприятий. Федерация профсоюзов...
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