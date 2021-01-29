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Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии
Источник материала: ОНТ
В общине Лангенцерсдорф (Австрия) прогремел взрыв в жилом доме. Об этом в пятницу 29 января
Сильный хлопок был отмечен около 10:00 по минскому времени (08:00 по местному времени). Взрывом обрушены крыша и несколько этажей дома. На месте происшествия работают пожарные, задействованы два вертолета.
Как
Причины взрыва не указываются.
Фото: Einsatzdoku/Wagner
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В общине Лангенцерсдорф (Австрия) прогремел взрыв в жилом доме. Об этом в пятницу 29 января информирует Noen. Сильный хлопок был отмечен около 10:00 по минскому времени...
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