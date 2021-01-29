Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии

Источник материала: ОНТ

В общине Лангенцерсдорф (Австрия) прогремел взрыв в жилом доме. Об этом в пятницу 29 января информирует Noen.

Сильный хлопок был отмечен около 10:00 по минскому времени (08:00 по местному времени). Взрывом обрушены крыша и несколько этажей дома. На месте происшествия работают пожарные, задействованы два вертолета.

Как уточняет ТАСС, несколько человек пострадали.

Причины взрыва не указываются.

Фото: Einsatzdoku/Wagner

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