|
Тиму Белорусских задержали в Минске с 2 кг гашиша
Источник материала: Партизан
10 января в Минске задержали Тиму Белорусских с двумя килограммами гашиша, которые музыкант держал у себя дома.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Mash.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 января в Минске задержали Тиму Белорусских с двумя килограммами гашиша, которые музыкант держал у себя дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)