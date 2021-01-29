Delfi. — Того же требует Литва и весь демократический мир". "Освобождение политзаключённых, прекращение репрессий, свободные, демократические выборы — важнейшие шаги, которых требуют белорусы​, — цитирует слова прэмьера— Того же требует Литва и весь демократический мир".





Шимоните заявила, что Литва высказывается за дальнейшее давление на власти Беларуси, за расширение санкций ЕС.





"Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу, — оппозиция, кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны", — подчеркнула литовский премьер.





Накануне председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что белорусы "хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии".