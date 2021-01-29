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Премьер-министр Литвы назвала Лукашенко "оппозиционером"
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала режим Александра Лукашенко "кровавым". В пятницу она встретилась со Светланой Тихановской.
"Освобождение политзаключённых, прекращение репрессий, свободные, демократические выборы — важнейшие шаги, которых требуют белорусы, — цитирует слова прэмьера
Шимоните заявила, что Литва высказывается за дальнейшее давление на власти Беларуси, за расширение санкций ЕС.
"Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу, — оппозиция, кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны", — подчеркнула литовский премьер.
Накануне председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что белорусы "хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии".
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала режим Александра Лукашенко "кровавым". В пятницу она встретилась со Светланой Тихановской.
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