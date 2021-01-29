Дмитриев: Шестое Всебелорусское собрание — это очередная инаугурация Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Единственное, что в ней будет народного — это то, что мы с вами все это оплатим из своих налогов, считает политик.

— Шестое Всебелорусское народное собрание — это очередная инаугурация Лукашенко, — заявил Андрей Дмитриев.

По мнению сопредседателя «Говори правду», главная задача этого мероприятия — показать, что у Лукашенко все еще есть народная поддержка.

— Только именно то, как организовывается это мероприятие, доказывает, что этой поддержки больше нет. Поэтому и приходится вертикали отбирать для участия в собрании правильный народ. Правильность определяется очень просто — это те, кто во всем согласны с Лукашенко…. Вся их задача — как в школе — заучить правильное мнение, которое им озвучат.

Политик обращает внимание: оргкомитет Всебелорусского народного собрания — это топ-чиновники:

— Те, кто за последние месяцы доказал абсолютную лояльность, готовность закрывать глаза на нарушение законности, прав человека, абсолютно игнорировать общественное мнение, главная их задача, которую они достигают — это удержать Александра Лукашенко у власти.

И делегатов они отбирают ну точно таких же. 2700 человек, казалось бы, откуда цифра? Может быть, кто-то сел и посчитал, сколько каждый делегат будет представлять белорусов, чтобы каждый белорус был представлен? Нет, просто именно такое максимальное количество мест в зале Дворца Республики, где планируют провести это мероприятие.

Кроме того, вообще нет процедуры выдвижения делегатов от народа. Делегатов на собрание могут выдвигать только районные и областные советы, то есть закрытый клуб чиновников и начальников, и трудовые коллективы, мы все понимаем, как это делается.

Власть настолько боится народного участия, что отказалась даже от фейковой процедуры выдвижения делегатов от народа. Вдруг снова 97% захотят принять участие и этим сломают планы властей.

По мнению Андрея Дмитриева, де-факто Всебелорусское народное собрание правильнее было бы называть Всебелорусское собрание чиновников и начальников.

— Кстати, такого раньше не было, всегда была какая-то квота для просто рабочих людей. Но сейчас им нет веры, ведь это они кричали «Уходи!» всего четыре месяца назад.

Хотя даже тем, кто уже избран на это собрание начальников и чиновников, все равно до конца не доверяют. Людей выбирают и не говорят им ни повестки, ни времени проведения.

Уже понятно, что собрание будет проходить фактически под колючей проволокой под усиленной охраной, ну, а вдруг народ решит прийти и сказать все, что он об этом думает.

Политик отправил на Всебелорусское собрание чиновников и начальников предложения от имени общественной организации «Говори правду», как сделать это собрание действительно народным:

— Первое — это чтобы в оргкомитете появились оппозиционные партии и общественные организации, второе — это чтобы мы вместе с вами через интернет и через голосование сформировали повестку Народного собрания, ну, и третье — это, конечно, дать возможность народу выдвигать своих делегатов на такое собрание.

Если эти три пункта будут выполнены, то Всебелорусское собрание может стать и правда площадкой для национального диалога и начала, ну, если не гражданского мира, то перемирия в нашей стране.

Но если эти предложения приняты не будут, наша с вами задача — показать, что это фейковое и нелегитимное мероприятие, на котором нельзя принимать никакие решения о будущем страны, ни сейчас, ни потом.