Mash: Тиму Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Теперь он под домашним арестом, утверждает телеграм-канал.





– Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась, – пишет Mash.

По данным телеграм-канала музыканта задержали 10 января, сейчас он под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет.