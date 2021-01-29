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Mash: Тиму Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша в Минске

29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Теперь он под домашним арестом, утверждает телеграм-канал.

Mash: Тиму Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша в Минске

– Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась, – пишет Mash.

По данным телеграм-канала музыканта задержали 10 января, сейчас он под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет.

 
 
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Теперь он под домашним арестом, утверждает телеграм-канал.
 
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