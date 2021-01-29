ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роскомнадзор потребовал снять хамскую блокировку гимна России на YouTube

29.01.2021 16:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На днях «ютуберы» столкнулись с проблемами использования гимна России в своих видеороликах. YouTube помечал такие ролики как «спорный контент», а правообладателем контента Broadcast Music, Inc. К делу подключился Роскомнадзор.

Ведомство потребовало от Google «снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России», так как гимн не может считаться объектом авторских прав.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — говорится в обращении чиновников. Ведомство призвало российских контент-мейкеров рассмотреть переход на российские видеохостинги.

Google уже отреагировала. Как пишет TJ, компания, заявившая права на гимн, нарушила правила. После рассмотрения претензии от BMI на использование гимна ее признали необоснованной.

Когда твоя коробочка пуста. Зарядное устройство Apple USB-C — 69 р.

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
2 отзыва
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
69,00 р.
10 предложений
Все зарядные устройства Apple

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях «ютуберы» столкнулись с проблемами использования гимна России в своих видеороликах. YouTube помечал такие ролики как «спорный контент», а правообладателем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by