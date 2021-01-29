Роскомнадзор потребовал снять хамскую блокировку гимна России на YouTube

Источник материала: Onliner

На днях «ютуберы» столкнулись с проблемами использования гимна России в своих видеороликах. YouTube помечал такие ролики как «спорный контент», а правообладателем контента Broadcast Music, Inc. К делу подключился Роскомнадзор.

Ведомство потребовало от Google «снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России», так как гимн не может считаться объектом авторских прав.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — говорится в обращении чиновников. Ведомство призвало российских контент-мейкеров рассмотреть переход на российские видеохостинги.

Google уже отреагировала. Как пишет TJ , компания, заявившая права на гимн, нарушила правила. После рассмотрения претензии от BMI на использование гимна ее признали необоснованной.