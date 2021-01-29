Эксклюзивный поставщик Liqui Moly в Беларуси разорвал контракт с немецким брендом

Источник материала: Onliner

Компания ООО «ОБКстандарт», которая долгое время являлась эксклюзивным поставщиком продукции Liqui Moly в Беларуси, опубликовала на своем сайте сообщение о том, что разрывает контракт с немецким брендом. Причиной этого шага называется решение Liqui Moly об отказе в спонсорстве чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Минске.

Обращение к клиентам компании, опубликованное на сайте, подписано бывшим бренд-менеджером по продукции Liqui Moly в компании «ОБК Стандарт» Лавникевичем Е. И. Приводим текст полностью.

«Дорогие клиенты и партнеры Компании „ОБК“!

Наша Компания сотрудничает с Вами на протяжении 27 лет. Нас связывают тесные партнерские и дружеские отношения. Наша миссия остается неизменной с первых дней существования Компании: „Мы совершенствуем свой бизнес для улучшения качества жизни каждого человека“.

Мы не собираемся отступать от этой цели, поэтому вынуждены обратиться к Вам, чтобы получить Ваше понимание и поддержку в сложной для нас ситуации.

Как Вам известно, наш поставщик — Компания Liqui Moly 17 января заявила об отказе в спонсорстве чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в г. Минске.

Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с этим поставщиком по совершенно очевидным для всех причинам.

Наша задача — обеспечить нашего потребителя качественным продуктом в кратчайшие сроки и сохранить рабочие места наших сотрудников (коллег, персонала).

У нашей Компании и у меня лично нет цели и амбиций вносить раскол в сердца наших клиентов.

Нам нужна стабильная экономика и удовлетворенный нашей работой клиент.

Качественные продукты Liqui Moly завоевали сердца белорусских потребителей, но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной Liqui Moly позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в РБ.

С тяжелым сердцем разрываем этот контракт!

Удачи Вам в бизнесе и личной жизни, дорогие клиенты и партнеры!»

Как сообщалось , ряд мировых брендов, среди которых наряду с Liqui Moly были, к примеру, Skoda и Nivea, отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси. Об этом было заявлено еще до окончательного решения, принятого IIHF. Впоследствии Совет Международной федерации хоккея принял решение о переносе чемпионата из Минска.

После отказа ООО «ОБКстандарт» работать с Liqui Moly у некоторых могут закрасться опасения, останутся ли на белорусском рынке те же Skoda и Nivea? Многие также удивлены, скажем так, эмоциональным решением бизнеса, отказавшегося от многолетнего взаимовыгодного партнерства. Возможно, это домыслы, но еще вчера казалось, что официальным поставкам продукции известного немецкого бренда ничего не угрожает.