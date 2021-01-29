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Эксклюзивный поставщик Liqui Moly в Беларуси разорвал контракт с немецким брендом
Источник материала: Onliner
Компания ООО «ОБКстандарт», которая долгое время являлась эксклюзивным поставщиком продукции Liqui Moly в Беларуси, опубликовала на своем сайте сообщение о том, что разрывает контракт с немецким брендом. Причиной этого шага называется решение Liqui Moly об отказе в спонсорстве чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Минске.
Обращение к клиентам компании, опубликованное на сайте, подписано бывшим бренд-менеджером по продукции Liqui Moly в компании «ОБК Стандарт» Лавникевичем Е. И. Приводим текст полностью.
«Дорогие клиенты и партнеры Компании „ОБК“!
Наша Компания сотрудничает с Вами на протяжении 27 лет. Нас связывают тесные партнерские и дружеские отношения. Наша миссия остается неизменной с первых дней существования Компании: „Мы совершенствуем свой бизнес для улучшения качества жизни каждого человека“.
Мы не собираемся отступать от этой цели, поэтому вынуждены обратиться к Вам, чтобы получить Ваше понимание и поддержку в сложной для нас ситуации.
Как Вам известно, наш поставщик — Компания Liqui Moly 17 января заявила об отказе в спонсорстве чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в г. Минске.
Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с этим поставщиком по совершенно очевидным для всех причинам.
Наша задача — обеспечить нашего потребителя качественным продуктом в кратчайшие сроки и сохранить рабочие места наших сотрудников (коллег, персонала).
У нашей Компании и у меня лично нет цели и амбиций вносить раскол в сердца наших клиентов.
Нам нужна стабильная экономика и удовлетворенный нашей работой клиент.
Качественные продукты Liqui Moly завоевали сердца белорусских потребителей, но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной Liqui Moly позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в РБ.
С тяжелым сердцем разрываем этот контракт!
Удачи Вам в бизнесе и личной жизни, дорогие клиенты и партнеры!»
Как
После отказа ООО «ОБКстандарт» работать с Liqui Moly у некоторых могут закрасться опасения, останутся ли на белорусском рынке те же Skoda и Nivea? Многие также удивлены, скажем так, эмоциональным решением бизнеса, отказавшегося от многолетнего взаимовыгодного партнерства. Возможно, это домыслы, но еще вчера казалось, что официальным поставкам продукции известного немецкого бренда ничего не угрожает.
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Компания ООО «ОБКстандарт», которая долгое время являлась эксклюзивным поставщиком продукции Liqui Moly в Беларуси, опубликовала на своем сайте сообщение о том, что...
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