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Испытательные пуски новых ракет РСЗО "Полонез" проведут в феврале

29.01.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Испытания РСЗО "Полонез" со стрельбой на дистанцию в 300 километров планируется провести в текущем году, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Опытные образцы боеприпасов калибра 301 миллиметр прошли наземные испытания, которые подтвердили основные характеристики и правильность технических решений. Для проведения стрельб будет использован полигон Сары-Шаган, расположенный в Казахстане.

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Кроме того, белорусские оружейники продолжают работу по совершенствованию ракеты для зенитных ракетных комплексов "Бук". Радиус поражения боеприпаса будет увеличен до 70 километров. В ближайшее время также ожидается третий этап испытаний. После этого можно будет говорить, что Беларусь создала ракету средней дальности.

Предприятия оборонного сектора также модернизировали ракеты Р-27 класса "воздух-воздух". Они поступают на вооружение авиации, в частности, такими боеприпасами оснащены самолеты Су-30 СМ, которые базируются в Барановичах.

РСЗО "Полонез" – самая известная новинка белорусского ВПК, систему приняли на вооружение в 2016-м. "Полонез" способен поражать живую силу и бронированную технику с высокой точностью на расстоянии до 200 километров. Позже была испытана модернизированная версия РСЗО, в ней дальность стрельбы увеличена до 300 километров.

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Теги: Минск
 
 
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Огневые возможности ракетных систем с дальностью поражения в 300 километров проверят на полигоне в текущем году.
 
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