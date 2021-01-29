Источник материала: Хартия'97

Белорусские власти попали в долговой тупик Ирина Крылович

29.01.2021, 16:27

Западные инвесторы отказываются кредитовать режим.

Как сообщает Министерство финансов Беларуси, по состоянию на 1 января 2020 года внешний государственный долг Беларуси составил 18,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%. По итогам декабря внешний госдолг Беларуси вырос чуть более чем на 0,38 млрд. долларов.

Предвыборные еврооблигации

Наибольшую сумму привлечения в 2020 году составил выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 млрд. долларов США. Размещение состоялось в конце июня 2020 года. К тому времени в Беларуси уже были арестованы ключевые соперники Лукашенко на предстоящих выборах — Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, однако западные инвесторы не видели угрозы политической стабильности. Успеху размещения белорусских евробондов также способствовала общая стагнация на финансовых рынках из-за пандемии, а ставки по белорусским бумагам казались вполне привлекательными: облигации Беларусь-2026 на 500 млн. долл. США были размещены (по цене 98,799% от номинальной стоимости) на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 г.) под ставку 5,875%; облигации Беларусь-2031 на 750 млн. долл. США на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 г.) размещены (по цене 100,0% от номинальной стоимости) под ставку 6,378% годовых.

Это также был последний выпуск еврооблигаций, который «закрыл» бывший министр финансов Максим Ермолович, который через месяц после удачного размещения евробондов был назначен послом в Великобританию. Максим Ермолович «размещал» все выпуски белорусских евробондов (в разных должностях, с 2011 года — он был замминистра финансов, до этого — начальником управления Минфина).

Начало размещениям белорусских еврооблигаций было положено перед президентскими выборами в августе 2010 года на фоне «потепления с Западом». Беларусь тогда разместила первые евробонды на внешних рынках в размере 1 млрд. долларов — сроком на пять лет со ставкой купонного дохода 8,750% годовых. В декабре того же года уже после выборов и жесткого разгона протестов 19 декабря Беларусь разместила облигации на российском рынке, а затем, в самом конце января 2011 года, когда международные санкции против Беларуси уже обсуждались, но еще не были введены, Беларусь умудрилась разместить еще 800 млн. долларов еврооблигаций. Ставка купонного дохода составила тогда 8,950% годовых.

В дальнейшем, в 2018 году, когда пришлось гасить выпуск облигаций, размещенных в 2011 году, Беларусь рефинансировала его новым выпуском. Что же касается погашения первого выпуска 2010 года — в 2015 году, которое пришлось также на предвыборные месяцы, то тогда Минфин не стал рефинансировать погашение на фоне экономической стагнации, облигации были размещены позже — в 2017 году, когда возникло напряжение с погашением долгов.

Итак, как видим, инвесторы «нормально» относятся к покупке белорусских облигаций в предвыборный период, даже понимая, что, скорее всего, после выборов против властей будут введены санкции. Зато в условиях практически нулевой и в некоторых случаях — даже отрицательной доходности — по облигациям развитых стран в последние годы, доход по белорусским облигациям выглядит вполне соответствующим риску особенно с учетом небольших объемов размещения.

Для белорусских же властей размещение за полтора месяца до выборов означало возможность удержать валютный курс в случае политического кризиса во время выборов и избежать чрезмерного политического давления со стороны других основных кредиторов.

Главный кредитор — по-прежнему Россия

И здесь речь прежде всего о России. Впрочем, еще до выборов — в мае — в России также были размещены облигации на сумму 10 млрд. российских рублей со ставкой купонного дохода 8,5% годовых сроком на 5 лет.

И оказалось, что это не единственная «братская помощь» России в 2020 году. Разразившийся после выборов 9 августа масштабный политический кризис потребовал от властей более тесного взаимодействия по сути с единственным финансовым партнером, признавшим выборы. Телефонные переговоры Лукашенко и встречи с Путиным в итоге вылились в дополнительный миллиард долларов, который Россия выделила Беларуси во второй половине 2020 года.

Из них 500 млн. долларов — по линии ЕФСР , в котором Россия является основным донором. Кредит «на поддержку бюджета Беларуси в условиях пандемии COVID-19» в сумме 500 млн. долларов США был выделен одним траншем сроком на 10 лет с 5-летним льготным периодом. Средства кредита поступили 16 октября 2020 года.

Еще 500 млн. упало в копилку Минфина в конце декабря 2020 года по линии межгосударственного кредита со стороны России общей суммой в один миллиард долларов. Первый транш поступил в конце декабря 2020 года, второй ожидается уже в 2021 году.

В целом сумма, которую Беларусь заняла у российских банков и правительства в 2020 году (без учета облигаций и кредита ЕФСР) составила 1,05 млрд. долларов. При этом на погашение в пользу России было направлено 709 млн. долларов.

Таким образом, Россия в 2020 году сохранила позиции основного кредитора белорусских властей.

Китай: много отдаем, мало берем

В отличие от России, Китаю в 2020 году Беларусь в основном выплачивала старые долги. Впрочем, сделать это позволил китайский кредит на сумму в 500 млн. долларов, взятый в конце 2019 года для рефинансирования долга. Всего Беларусь перечислила в пользу Китая по основному долгу за 2020 год 430,3 млн. долларов в эквиваленте, при этом привлекла лишь 126,2 млн. долларов. Сумма погашения — стандартная, так в 2019 году было погашено 448,4 млн. долларов по основному долгу Китаю. Привлечение же составило 638 млн. долларов, что с учетом кредита в 500 млн. долларов в конце 2019 года, говорит о том, что многомиллиардное инвестиционное сотрудничество с Китаем, о котором так много говорилось ранее, уже как минимум два года значительно остыло и по кредитным китайским линиям, которые направляются на строительство, модернизацию и создание совместных производств, выбирается не более 130-140 млн. долларов в год, то есть в среднем чуть более 10 млн. долларов в месяц. Отметим, кредит на полмиллиарда долларов, выданный в 2019 году, был финансовым, не товарным, целевым — на рефинансирование долга. То есть Беларусь очевидно столкнулась уже в 2019 году, что китайские кредиты нечем отдавать, финансовая отдача от инвестиционных кредитов, полученных ранее, — низка, если не нулевая, а отдавать связанные (ьт по сути — товарные) кредиты нужно деньгами.

Оттепель с западными фининститутами закончилась

Также очевидным спадом стал 2020 год с западными финансовыми институтами развития такими как Всемирный банк, ЕБРР и Сереный инвестиционный банк (СИБ). Сложно сказать, насколько на снижении поступления средств от этих институтов сказались пандемия и белорусские выборы, но привлечение средств по линии госдолга от этих кредиторов стало минимальным за последние пять лет (начиная с 2016 года). Сумма привлечения по линии МБРР ( Всемирный банк) составила 67,1 млн. долларов от ЕБРР и СИЮб в совокупности 11 млн. млн. долларов. Для сравнения: в 2019 году привлечение от этих структур составляло 94,2 млн. долларов( МБРР) и 30,6 млн. долларов ( ЕБРР и СИБ), в 2018 году — 148 млн. и 17,5 млн. долларов соответственно.

Но самым урожайным был 2017 год — тогда Беларусь привлекла- 159,4 млн. долларов по линии МБРР и 65,2 млн. долларов по линии ЕБРР и СИБ. Началось же активное финансирование с 2016 года — тогда МБРР предоставил правительству Беларуси 134,2 млн. долларов США – МБРР, правда ЕБРР и СИБ — всего — 1,8 млн. долларов.

Надо ли говорить, что в годы активного инвестирования со стороны международных финансовых институтов погашение ранее выданных кредитов было меньше чем привлечение. Однако в 2020 году ситуация изменилась. На погашение по основному долгу только в пользу Всемирного банка было направлено в 2020 году 122 млн. долларов. Погашения в пользу МБРР и СИБ, правда, были небольшими.

Итак, по итогам 2020 года белорусские власти подошли к ситуации очередной жесткой кредитной зависимости от России, снижением инвестиционного сотрудничества с Западом и не самой выгодной для нас позицией в отношениях с Китаем. Для Лукашенко такая ситуация — привычная, для белорусского Минфина вроде бы — тоже, однако для зарубежных финансовых партнеров она кардинально отличается от прошлого в силу слабых позиций белорусских властей внутри белорусского общества, что продемонстрировали выборы августа 2020 года. Очевидно, что Запад не станет в ближайшие годы финансировать белорусские власти в том объеме, в котором это было в предыдущие пять лет. Склонить западных партнеров к финансированию может лишь очередной виток эскалации конфликта с Россией, что в нынешних условиях для Лукашенко выглядит невозможным, так как угрожает его власти. «Сделать вид», что он может экономически или политически как-то противостоять Путину, перед западными партнерами уже не удастся.

Что касается Китая, то Беларусь для него также несколько теряет привлекательность, так как Китай надеялся через Беларусь выйти на европейские рынки, с которыми вроде бы Беларусь «задружилась» в последние пять лет, а вовсе не на российский, на который Китай может выйти и без посредничества Беларуси. Рынок же Беларуси сам по себе ( с существующим политическим режимом) для Китая может и остается пока привлекательным, но все же слишком мал, чтобы счет шел на миллиарды долларов.

Итак, несмотря на не очень большой по мировым меркам внешний госдолг, по белорусским меркам он весьма значительный — в два с половиной раза превышает международные резервы). А белорусская экономика сама, без очередной инвестиционной подпитки, не может генерировать доходы, позволяющие ей выплачивать такие долги. При этом небольшие размеры экономики и ее открытость (по крайней мере, в сторону России) делает невозможным простой отказ от выплат по внешнему долгу (у Беларуси просто заберут суверенитет за долги) и полную финансовую изоляцию страны с печатанием денег и ограничением на хождение иностранной валюты внутри.

По сути белорусские власти попали в своеобразный долговой тупик, выход из которого несет в себе значительные политические риски для существующей власти.

Ирина Крылович, «Белрынок»

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