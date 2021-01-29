Источник материала: Хартия'97

СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша 10 29.01.2021, 15:56

1,449

Тима Белорусских

Артист под домашним арестом.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что известный белорусский рэпер Тима Белорусских был задержан в Минске с почти двумя килограммами гашиша. По информации канала, артист под домашним арестом.

Представитель Тимы Белорусских подтвердил изданию Daily Storm информацию о том, что у артиста обнаружили почти два килограмма гашиша.

Сам артист заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако госСМИ опубликовали его фото в минском РУВД и подтверждают информацию о задержании.

Тима Белорусских — псевдоним Тимофея Морозова, рэп-исполнителя из Минска. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы».

Его клипы собирают десятки миллионов просмотров на Youtube.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .