ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша

29.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша

10
  • 29.01.2021, 15:56
  • 1,449
СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша
Тима Белорусских

Артист под домашним арестом.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что известный белорусский рэпер Тима Белорусских был задержан в Минске с почти двумя килограммами гашиша. По информации канала, артист под домашним арестом.

Представитель Тимы Белорусских подтвердил изданию Daily Storm информацию о том, что у артиста обнаружили почти два килограмма гашиша.

Сам артист заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако госСМИ опубликовали его фото в минском РУВД и подтверждают информацию о задержании.

Тима Белорусских — псевдоним Тимофея Морозова, рэп-исполнителя из Минска. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы».

Его клипы собирают десятки миллионов просмотров на Youtube.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, откуда на Луне берется вода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by