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Жители Волковыска сняли забавный ролик о буднях революционеров

29.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Волковыска сняли забавный ролик о буднях революционеров

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  • 29.01.2021, 15:34
  • 1,082
Жители Волковыска сняли забавный ролик о буднях революционеров

Один день из жизни соседей, которые выходят на дворовые марши.

Жители Волковыска сняли забавный ролик о буднях соседей, которые вместе ходят гулять.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Один день из жизни соседей, которые выходят на дворовые марши.
 
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