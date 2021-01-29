Источник материала: Хартия'97

Путин готовит «чистки» в российских элитах? 4 Лилия Корнилова, «Обозреватель»

29.01.2021, 15:29

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Глава Кремля опасается бунта в структурах власти.

Что ни день, то плохая новость... для Владимира Путина. Десакрализация "собирателя земель русских", которым мнит себя Владимир Владимирович, набирает обороты. Путин не успевает подставлять щеки, чтобы получать оплеухи, и такими темпами в могилу его сведет не болезнь Паркинсона, о которой говорят в московских гостиных, а нервное расстройство.

Только Владимир Владимирович открестился от дворцового комплекса под Геленджиком за 1,4 млрд долл., как 27 января грянул новый скандал — вышло новое расследование, подготовленное The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel. В предыдущем расследовании были обнародованы имена сотрудников Федеральной службы безопасности, которые якобы стояли за отравлением Алексея Навального, а в новом идет речь о причастности сотрудников ФСБ к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и политика Никиты Исаева.

Как мы помним, в случае с Навальным, Путин отвечал на обвинения в духе "хотели бы убить, убили". А вот тут так не получится, ведь хотели убить и… убили. Но мы верим, что члены пропагандистского "союза меча и орала" найдут какую-то отговорку в духе "я — не я, и лошадь не моя, и сам я не извозчик". Если нет, то Пескову опять придется "нести пургу".

В дополнение к этому расследованию, которое пока "переваривают" россияне, набирает силу новый дворцовый скандал. Стало известно, что сын директора Росгвардии Виктора Золотова владеет самым дорогим дворцом в России из тех, что выставлены на продажу. Здание Золотова-младшего из розового мрамора в классическом стиле в Барвихе продается за 1,7 млрд руб. (порядка 23 млн долл.). Площадь дома, которому требуется чистовая отделка, составляет 3 000 кв. м, земельного участка — 89 соток. В помещении есть зимний сад и летнее патио, SPA-зона с бассейном и джакузи, хаммам, сауна, тренажерный зал и мансарда, на территории — дом для челяди (зачеркнуто) персонала, гараж на пять машино-мест, беседка и фонтан.

Пикантности этой истории добавляет тот факт, что Золотов-младший стал владельцем участка в 23 года. Как говорят в московских гостиных, у него доля в убыточном НПО "Квантовые технологии", максимальная прибыль его предыдущих бизнесов составляла порядка 7 млн руб. в год. Так что построить дворец он мог из, сами знаете, чего, и палок, а не из розового мрамора.

Указанные скандалы бьют не только по репутации Росгвардии и ФСБ, но и по самому Путину. "Мало того, что сам ворует, так еще и в стране бардак", — будет теперь думать бессонными ночами простой народ, который никак не дождется, когда Владимир Владимирович поднимет Россию с колен. Но ни Золотову, ни директору ФСБ Александру Бортникову за расследование и скандал со дворцом ничего не будет. Золотов в России главный по "космонавтам", которые, "не щадя живота своего", лупят и пакуют в автозаки россиян, посмевших выйти на акции протеста. А Бортников, как теперь выяснилось, главный по физическому устранению оппозиционеров в России. В общем, незаменимые люди для путинского режима.

А вот с тем, что в стройных рядах "путинистов" (от слова "Путин", а не "путана") завелся предатель, который сливает конфиденциальную информацию о спецоперациях ГРУ и ФСБ, и тайной жизни российских элит, придется что-то делать. К слову, о чужих среди своих и скорой чистке уже начали в полный голос говорить в российском информпространстве.

К примеру, об этом пишет в своем Telegram-канале писатель, политик, соучредитель Национального фонда развития регионов РФ, глава коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов. По его мнению, "в предыдущие годы вокруг ВВП (Путина — прим. автора) сложился союз либеральных башен Кремля и отдельных высокопоставленных силовиков", и они, как раз, и есть "могущественная „крыша" Навального внутри РФ". Как считает политик, "эти близкие гаранту люди неоднократно подставляли его, например, с совершенно необязательной пенсионной „реформой", заставляли принимать другие явно провокационные решения, которые снижали и снижают рейтинг президента". По его мнению, все это для того, чтобы отстоять свои собственные интересы, так как Путин "прокололся с Крымом, теперь всю российскую элиту прессуют за рубежом, то есть там, где живут они и их дети, где они планируют свое будущее".

С Игорем Скурлатовым трудно поспорить. Геополитические авантюры Путина дорого обходятся как простому народу, так и российским элитам. Владимир Владимирович любит рассказывать, что ему "плевать на них, на эти санкции", которые последовали за временной оккупацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Очевидно, Путину, который строит себе дворцовые комплексы на берегу Черного моря, плевать, а вот российской номенклатуре и бизнесу, которые скидываются на его "хотелки" — нет.

Тем более, что к санкциям за Украину добавились санкции за Навального. В санкционный список уже попали глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Навальный предлагает дополнить этот список восьми фамилиями: миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, глава банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Владимир Соловьев.

Кстати, на днях стало известно, что в британском парламенте предложили заморозить активы Алишера Усманова и Романа Абрамовича из-за отравления и ареста Алексея Навального. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что этим двоим есть что терять в Туманном Альбионе — оба российских миллиардера в 2020 году попали в двадцатку самых богатых жителей Великобритании по версии газеты The Sunday Times: Усманов занял седьмое место в этом списке, Абрамович — 12-е. Если решение о заморозке будет принято, это будет катастрофа, если — нет, осадочек, как в том анекдоте про серебряную ложечку, которая нашлась, все равно останется. Над российскими элитами зависнет дамоклов меч, плевать на который ни Усманов, ни Абрамович не смогут.

О разброде и шатаниях в рядах "путинистов" говорит не только Игорь Скурлатов, но и ряд других лояльных к Кремлю экспертов. Политик, политолог и лидер движения "Суть перемен" Сергей Кургинян в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сказал, что "хозяина Навального" надо искать в элите Кремля, а не в ЦРУ. "Начнем все-таки с самого больного вопроса, который никто не хочет обсуждать: „А кто этот человек, чьи, так сказать, портреты в горах Шотландии?" Это — преступник, который сначала отмывал деньги, так сказать, на выборных кампаниях, потом сильно залетел на отмывках по лесу, а потом — на сканерах. Его хотели сажать, правда? А почему он не сел? Неужели это все происки ЦРУ?", — спрашивает он (весьма справедливо).

Как считает российский общественный деятель, экономист, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин, у Владимира Путина осталась "козырная карта", которую он использует в скором времени. По его мнению, в России грядут глобальные чистки российской "элиты", от которых никто не убежит. Об этом он сказал в беседе с ведущим "Первого русского" Юрием Пронько в эфире программы "Царьград. Главное". "Надо убирать Эльвиру Набиуллину (глава Центробанка — прим. автора) и Антона Силуанова (министр финансов — прим. автора), — сказал Хазин, назвав и другие фамилии представителей либерального экономического блока в российской власти. — Смысл у таких перестановок простой. На место Набиуллиной ставится осмысленный человек, который немедленно увольняет всех заместителей, всех начальников департаментов — просто сразу, с ходу — и все". Однако, по его словам, не исключено, что такие решения о кардинальных кадровых перестановках приведут к "бунту элит".

По мнению кинорежиссера, сценариста, кинопродюсера и общественного деятеля, генерального директора и председателя правления киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, большая чистка в современной России не состоится. По его словам, "большая часть российской элиты — прозападная и проамериканская, и даже часть патриотической элиты, на мой взгляд, вполне внутренне прозападная и проамериканская", эти люди "недовольны тем направлением, по которому ведет страну Путин", их "не устраивает противостояние с Западом".

Как считает Карен Шахназаров, большая чистка, по аналогии с 1930-ми годами, предвоенным периодом, невозможна. "... у Сталина, в отличие от Путина, была партия, партия консолидированная, партия очень мощная, партия, между прочим, состоящая из очень пассионарных членов, которые перед этим прошли революцию и гражданскую войну. Он опирался на партию. Мне кажется, проблема Владимира Владимировича в том, у него такой политической силы нет. Все-таки „Единая Россия" не способна играть роль основополагающей поддержки, на которую можно опереться при намерениях серьезного переустройства. Для этого нужна мощная политическая сила, а сам по себе президент, при всем его желании, не может этого сделать. Это наивно", — так он прокомментировал заявление Михаила Хазина о грядущих кардинальных чистках в рядах российских элит.

Скоро увидим, наивно или нет... Судя по жестокому разгону акций протеста 23 января, массовым обыскам, арестам и посадкам, в Россию возвращаются 1930-е.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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